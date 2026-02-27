«Написал ему на воротах»: Лебедев стал жертвой мошенника

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев рассказал, что обращался в полицию Черногории из-за конфликта с арендодателем. На канале адвоката Калоя Ахильгова «ВКонтакте» он назвал владельца жилья мошенником.

По словам Лебедева, он снял дом через знакомую и заранее оплатил проживание. Однако хозяин решил выгнать арендаторов.

А он решил, что то ли продешевил, то ли что меня можно обуть. И он решил меня в августе выгнать. Хотя речь шла про то, что мы будем жить до октября, — заявил дизайнер.

Он уточнил, что обратился в правоохранительные органы, но у него не было договора на руках. В итоге семье пришлось уехать.

Я купил в строительном магазине баллончик с краской и написал ему на воротах перед отъездом слово fraud (мошенничество. — NEWS.ru), — признался дизайнер.

