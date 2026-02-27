Зимняя Олимпиада — 2026
27 февраля 2026 в 18:34

«Написал ему на воротах»: Лебедев стал жертвой мошенника

Лебедев стал жертвой мошенничества со стороны арендатора из Черногории

Артемий Лебедев Артемий Лебедев Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Блогер и дизайнер Артемий Лебедев рассказал, что обращался в полицию Черногории из-за конфликта с арендодателем. На канале адвоката Калоя Ахильгова «ВКонтакте» он назвал владельца жилья мошенником.

По словам Лебедева, он снял дом через знакомую и заранее оплатил проживание. Однако хозяин решил выгнать арендаторов.

А он решил, что то ли продешевил, то ли что меня можно обуть. И он решил меня в августе выгнать. Хотя речь шла про то, что мы будем жить до октября, — заявил дизайнер.

Он уточнил, что обратился в правоохранительные органы, но у него не было договора на руках. В итоге семье пришлось уехать.

Я купил в строительном магазине баллончик с краской и написал ему на воротах перед отъездом слово fraud (мошенничество. — NEWS.ru), — признался дизайнер.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко заявил, что злоумышленники начали обманывать жертв, создавая фиктивные интернет-магазины в преддверии Международного женского дня. По его словам, мошенники предлагают товары по привлекательным ценам, просят перевести деньги на карту, но не отправляют жертве ничего.

Артемий Лебедев
мошенники
Черногория
арендаторы
