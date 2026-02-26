Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
26 февраля 2026 в 14:02

Стало известно, как мошенники подстраивают свои схемы к 8 Марта

Доцент Щербаченко: мошенники обманывают жертв под видом интернет-магазинов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Злоумышленники начали обманывать жертв, создавая фиктивные интернет-магазины в преддверии Международного женского дня, заявил NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко. По его словам, аферисты трансформируют свои схемы под праздничную тематику.

Мошенники активно трансформируют свои схемы перед праздниками. В преддверии 8 Марта злоумышленники разрабатывают новые системы обмана. Вот несколько наиболее распространенных. Фиктивные интернет-магазины: мошенники предлагают товары по привлекательным ценам, просят перевести деньги на карту, но не отправляют ничего. Любой праздник является поводом для обмана, поэтому злоумышленники выманивают данные и просят назвать код из СМС, а затем взламывают аккаунт на «Госуслугах», — пояснил Щербаченко.

Он отметил, что участились случаи обмана на сайтах знакомств, где мошенники под предлогом проблем со здоровьем или бизнесом пытаются разжалобить граждан. Доцент также предупредил о новой угрозе, связанной с возможными ограничениями в работе популярных мессенджеров.

Мошенники в преддверии 8 Марта обманывают граждан на сайтах знакомств. Они под различными предлогами — ухудшение здоровья, сложности в бизнесе, болезнь близких людей — пытаются выманить деньги у доверчивых пользователей. Также в преддверии праздника появилась новая мошенническая схема, которая подразумевает кражу личных данных под видом обхода ограничений в Telegram. Возросла активность мошенников, распространяющих программное обеспечение, которое якобы позволяет обходить блокировки мессенджера. Пользователям предлагают перейти в поддельный чат-бот, загрузить и установить файл. Однако, на самом деле это вредоносное ПО. В результате мошенники крадут аккаунты и личные и банковские данные, — резюмировал Щербаченко.

Ранее Роскомнадзор предупредил о массовой рассылке фейковых писем про запрет VPN на рабочих местах от имени ведомства. Письма оформлены как официальные документы и даже имеют электронную подпись уполномоченного сотрудника.

мошенники
россияне
праздники
Международный женский день
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Военэксперт оценил вероятность вторжения США на Кубу
Путин подтвердил приверженность России защите Союзного государства
Путин рассказал об итогах интеграции России и Белоруссии
Адвокат Самойловой раскрыл детали раздела имущества с Джиганом
Врач рассказала о влиянии печени на сон
Москвичам рассказали, какой 72-летний рекорд побил февраль
Лондон подловили на подлом отношении к кризису на Украине
Захарова объяснила, чем опасно развертывание британской армии на Украине
Экс-нардеп Рады рассказал, как ВСУ идентифицируют личности погибших военных
Молдованин подкараулил и зарезал москвичку, расставшуюся с ним из-за жены
Диетолог назвала главную пользу фисташек
Названы сроки запуска приграничных ж/д перевозок между РФ и Белоруссией
Лавров пошутил про компартию в ответ на вопрос о новом генсеке ООН
Глава Всемирной продовольственной программы планирует уйти в отставку
В Подмосковье предложили принять меры против падения детей из окон
Лукашенко раскрыл долю российских инвестиций в Белоруссию
Главный киллер России проведет остаток жизни в тюрьме
Лукашенко указал на важность партнерских отношений Москвы и Минска
В Таиланде задержали подозрительного россиянина, и тот сделал признание
«Отвечает жестко»: генерал назвал причину мощнейшего удара ВС РФ по Украине
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком
Общество

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком

Зразы больше не делаю! Готовлю картофельные шайбочки с сыром и чесноком — без возни, без панировки, а вкус — объедение
Общество

Зразы больше не делаю! Готовлю картофельные шайбочки с сыром и чесноком — без возни, без панировки, а вкус — объедение

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.