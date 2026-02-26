Стало известно, как мошенники подстраивают свои схемы к 8 Марта Доцент Щербаченко: мошенники обманывают жертв под видом интернет-магазинов

Злоумышленники начали обманывать жертв, создавая фиктивные интернет-магазины в преддверии Международного женского дня, заявил NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко. По его словам, аферисты трансформируют свои схемы под праздничную тематику.

Мошенники активно трансформируют свои схемы перед праздниками. В преддверии 8 Марта злоумышленники разрабатывают новые системы обмана. Вот несколько наиболее распространенных. Фиктивные интернет-магазины: мошенники предлагают товары по привлекательным ценам, просят перевести деньги на карту, но не отправляют ничего. Любой праздник является поводом для обмана, поэтому злоумышленники выманивают данные и просят назвать код из СМС, а затем взламывают аккаунт на «Госуслугах», — пояснил Щербаченко.

Он отметил, что участились случаи обмана на сайтах знакомств, где мошенники под предлогом проблем со здоровьем или бизнесом пытаются разжалобить граждан. Доцент также предупредил о новой угрозе, связанной с возможными ограничениями в работе популярных мессенджеров.

Мошенники в преддверии 8 Марта обманывают граждан на сайтах знакомств. Они под различными предлогами — ухудшение здоровья, сложности в бизнесе, болезнь близких людей — пытаются выманить деньги у доверчивых пользователей. Также в преддверии праздника появилась новая мошенническая схема, которая подразумевает кражу личных данных под видом обхода ограничений в Telegram. Возросла активность мошенников, распространяющих программное обеспечение, которое якобы позволяет обходить блокировки мессенджера. Пользователям предлагают перейти в поддельный чат-бот, загрузить и установить файл. Однако, на самом деле это вредоносное ПО. В результате мошенники крадут аккаунты и личные и банковские данные, — резюмировал Щербаченко.

Ранее Роскомнадзор предупредил о массовой рассылке фейковых писем про запрет VPN на рабочих местах от имени ведомства. Письма оформлены как официальные документы и даже имеют электронную подпись уполномоченного сотрудника.