Стало известно, какой выбор россияне не готовы доверить нейросети

Россияне пока не спешат использовать ИИ для подбора недвижимости. Согласно опросу, лишь 7,4% респондентов обращались к нейросервисам с такой целью. Вместо этого пользователи по-прежнему отдают предпочтение специализированным сайтам и риелторским агентствам. Для сравнения, за пределами рынка недвижимости отношение к ИИ заметно более лояльное. Например, 56,6% опрошенных готовы использовать его для поиска и сравнения характеристик разных моделей одного товара, 41% — для первичного ознакомления и ориентации в доступном предложении, еще треть — для изучения отзывов и оценок, — пояснили в «Страна Девелопмент».

Главные причины сдержанного отношения к ИИ в недвижимости — сложность поисковых запросов и низкое доверие к актуальности баз данных ботов. В случае с квартирами каждый лот включает множество параметров: локацию, планировку, окружение, инфраструктуру и ликвидность. Это существенно повышает требования к качеству данных. При этом многие опрошенные видят у нейросетей большой потенциал на рынке недвижимости, — резюмировала в «Страна Девелопмент».

