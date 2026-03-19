19 марта 2026 в 15:43

Стало известно, какой выбор россияне не готовы доверить нейросети

«Страна Девелопмент»: лишь 7,4% россиян готовы доверить нейросети выбор квартиры

Лишь 7,4% россиян готовы доверить нейросети подбор жилья, тогда как основная масса предпочитает обращаться к специализированным сайтам или профессиональным риелторам, заявил NEWS.ru представитель компании «Страна Девелопмент». По его словам, на рынке недвижимости искусственный интеллект пока пользуется минимальным доверием по сравнению с другими сферами потребления.

Россияне пока не спешат использовать ИИ для подбора недвижимости. Согласно опросу, лишь 7,4% респондентов обращались к нейросервисам с такой целью. Вместо этого пользователи по-прежнему отдают предпочтение специализированным сайтам и риелторским агентствам. Для сравнения, за пределами рынка недвижимости отношение к ИИ заметно более лояльное. Например, 56,6% опрошенных готовы использовать его для поиска и сравнения характеристик разных моделей одного товара, 41% — для первичного ознакомления и ориентации в доступном предложении, еще треть — для изучения отзывов и оценок, — пояснили в «Страна Девелопмент».

По словам представителя компании, главным препятствием для внедрения ИИ в сферу недвижимости является сложность поисковых запросов и низкое доверие к актуальности баз данных. Он добавил, что каждый объект требует оценки множества параметров: от локации и планировки до инфраструктуры и ликвидности.

Главные причины сдержанного отношения к ИИ в недвижимости — сложность поисковых запросов и низкое доверие к актуальности баз данных ботов. В случае с квартирами каждый лот включает множество параметров: локацию, планировку, окружение, инфраструктуру и ликвидность. Это существенно повышает требования к качеству данных. При этом многие опрошенные видят у нейросетей большой потенциал на рынке недвижимости, — резюмировала в «Страна Девелопмент».

Ранее финансовые аналитики сообщили, что по результатам опроса, каждый десятый зумер категорически против ипотеки. В группе 18–30 лет 37% респондентов заявили, что не считают покупку квартиры в кредит обязательным жизненным этапом.

Дмитрий Бугров
Софья Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин рассказал, сколько россиян обратились в прокуратуру в 2025 году
Путин поручил прокурорам проконтролировать выплаты участникам СВО
Психолог оценила инициативу отправлять бездетных женщин к специалисту
Рязанская полиция задержала рецидивиста, обокравшего знакомую
XXVII рейтинг «ТОП-1000 российских менеджеров» запустил прием заявок
Текстиль и свет: как ткани меняют атмосферу комнаты вечером
ВСУ угрожают жизни россиян из 124 населенных пунктов
Спецпосланник США сформулировал приоритеты Вашингтона в мире
В Иране опровергли информацию о назначении нового главы Совбеза
Эксперт объяснил, почему не всем бизнесам нужно внедрять ИИ
Юрист объяснила, зачем москвичи покупают квартиры в Воркуте
Европейский судья сравнил выступления Гуменника на Олимпиаде и ЧР
«Пашут в три пота»: в «Газпроме» объявили о наступлении времени «быков»
«Время новых впечатлений»: Буланова рассказала о тоске по «нулевым»
«Радиостанция Судного дня» передала два сообщения в эфир
Двум приграничным регионам России выделят около 7 млрд рублей
Россия доставила в Мозамбик палатки и продукты
Политолог ответил, зачем США пригласили Лукашенко с визитом
Желание уволиться из театра, слухи о болезни: как живет Олег Меньшиков
ЕС не смог согласовать решение о финансировании Украины
Дальше
Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Собираю по 7 кг с метра, а морковка — как мед: Сочная, хрустящая и без единой горчинки: делюсь любимым сортом
