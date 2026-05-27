В России выступили за создание единого рейтинга управляющих компаний

Большинство россиян поддержали создание рейтинга управляющих компаний на сайтах недвижимости, заявила NEWS.ru основатель юзабилити-компании C&U Ирина Мельникова. В то же время, по ее словам, около трети россиян предпочитают не узнавать информацию об УК.

В данный момент в России рейтинги эффективности управляющих компаний можно найти на порталах некоторых региональных и местных органов власти, надзорных органов и отраслевых ассоциаций. Однако такой подход не всегда эффективен. Сегодня в стране работают тысячи УК, по ним составлено несколько десятков различных рейтингов. Но их данные, как правило, разнятся из-за разной методологии. На этом фоне идея интегрированного рейтинга УК в карточке объекта на сайтах недвижимости получила поддержку подавляющего большинства участников исследования. Около 48% назвали такой рейтинг важным критерием. Еще столько же отметили, что обратили бы на него внимание, — поделилась Мельникова.

Она указала, что за последние полгода 38% опрошенных столкнулись с потребностью оценить деятельность своей управляющей компании в связи с различными ситуациями, такими как аварии или спорные счета. По словам эксперта, 32% размышляли об этом в контексте прозрачности финансовых операций. Она также отметила, что только у трети респондентов не было причин проводить какие-либо проверки.

Чаще всего опрошенные не проявляли сильного интереса к качеству работы управляющей компании, когда заселялись в дом. Около 28% признались, что не проверяли информацию об УК вообще. Те, кто все же пытался разобраться, чаще ограничивались офлайн-источниками: около четверти изучали информационные стенды в подъезде, 18% спрашивали у соседей. Онлайн-инструменты использовались заметно реже: отзывы в интернете искали лишь 14%, каждый десятый обращался к государственным порталам, а отчетность УК изучали всего 8%, — добавила Мельникова.

Она подчеркнула, что при возникновении потребности в информации об управляющей компании ключевым источником становится «сарафанное радио». По словам бизнесвумен, примерно 42% опрошенных полагаются на рекомендации соседей и знакомых, в то время как 14% доверяют отзывам на онлайн-картах и в домовых чатах.

Ранее эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь заявил, что в России следует детализировать расчет стоимости коммунальных услуг, чтобы он был понятен людям. Это, по его мнению, сделает процесс формирования квитанций более прозрачным.