27 мая 2026 в 17:42

В России выступили за создание единого рейтинга управляющих компаний

Мельникова: в РФ поддержали рейтинг управляющих компаний на сайтах недвижимости

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Большинство россиян поддержали создание рейтинга управляющих компаний на сайтах недвижимости, заявила NEWS.ru основатель юзабилити-компании C&U Ирина Мельникова. В то же время, по ее словам, около трети россиян предпочитают не узнавать информацию об УК.

В данный момент в России рейтинги эффективности управляющих компаний можно найти на порталах некоторых региональных и местных органов власти, надзорных органов и отраслевых ассоциаций. Однако такой подход не всегда эффективен. Сегодня в стране работают тысячи УК, по ним составлено несколько десятков различных рейтингов. Но их данные, как правило, разнятся из-за разной методологии. На этом фоне идея интегрированного рейтинга УК в карточке объекта на сайтах недвижимости получила поддержку подавляющего большинства участников исследования. Около 48% назвали такой рейтинг важным критерием. Еще столько же отметили, что обратили бы на него внимание, — поделилась Мельникова.

Она указала, что за последние полгода 38% опрошенных столкнулись с потребностью оценить деятельность своей управляющей компании в связи с различными ситуациями, такими как аварии или спорные счета. По словам эксперта, 32% размышляли об этом в контексте прозрачности финансовых операций. Она также отметила, что только у трети респондентов не было причин проводить какие-либо проверки.

Чаще всего опрошенные не проявляли сильного интереса к качеству работы управляющей компании, когда заселялись в дом. Около 28% признались, что не проверяли информацию об УК вообще. Те, кто все же пытался разобраться, чаще ограничивались офлайн-источниками: около четверти изучали информационные стенды в подъезде, 18% спрашивали у соседей. Онлайн-инструменты использовались заметно реже: отзывы в интернете искали лишь 14%, каждый десятый обращался к государственным порталам, а отчетность УК изучали всего 8%, — добавила Мельникова.

Она подчеркнула, что при возникновении потребности в информации об управляющей компании ключевым источником становится «сарафанное радио». По словам бизнесвумен, примерно 42% опрошенных полагаются на рекомендации соседей и знакомых, в то время как 14% доверяют отзывам на онлайн-картах и в домовых чатах.

Ранее эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь заявил, что в России следует детализировать расчет стоимости коммунальных услуг, чтобы он был понятен людям. Это, по его мнению, сделает процесс формирования квитанций более прозрачным.

Общество
россияне
опросы
управляющие компании
Максим Кирсанов
Софья Якимова
