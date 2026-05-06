Эксперт ЖКХ назвал способ сделать квитанции на оплату коммуналки понятнее

В России необходимо детализировать расчет стоимости жилищно-коммунальных услуг, чтобы он стал понятным для граждан, заявил NEWS.ru общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. По его словам, это решение сделает процесс формирования квитанций более прозрачным.

На мой взгляд, для добросовестной оплаты ЖКУ жителю критически важно видеть по каждой строке не абстрактную формулу, а понятное арифметическое действие: как именно из конкретных цифр получилась итоговая сумма, предъявленная к оплате. Фразы вроде «расчет произведен по правилам» или «учтены общедомовые нужды» без расшифровки исходных данных — это, вероятно, неочевидная информация для обычного человека. Я предлагаю, чтобы каждая строка квитанции содержала детальные цифры по квартире. Только тогда житель сможет проверить, не переплачивает ли он, — высказался Бондарь.

Он подчеркнул, что современные информационные системы, в частности ГИС ЖКХ, могут обладать всей необходимой технической базой для реализации такого подхода. Более того, по словам эксперта, отображать детальный расчет можно прямо в интерфейсе единой платежки, например в мобильном приложении «Госуслуги.Дом».

Детальный арифметический расчет в каждой электронной квитанции, вероятно, дисциплинирует поставщиков услуг. Когда они знают, что любой собственник может нажать одну кнопку и увидеть, откуда взялась сумма, желание приписать лишние «кубометры» или «гигакалории» отпадает само собой. Обе стороны могут получать выгоду: жители — прозрачные счета, а управляющие организации — высокое доверие и сбор платежей без жалоб, — заключил Бондарь.

Ранее депутат Госдумы Никита Чаплин заявил, что после отъезда из квартиры более чем на пять дней можно получить вычет за ЖКУ через МФЦ. По его словам, заявление можно подать в управляющую компанию или напрямую региональному оператору.