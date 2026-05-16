Жители Латвии вынуждены экономить на продуктах, чтобы оплатить коммунальные услуги, рассказал бывший депутат Рижской думы Руслан Панкратов. По его словам, которые приводит РИА Новости, средняя зарплата в Латвии составляет €800 (68 144 рубля) после вычета налогов. При этом в республике троекратно растут цены на продукты, увеличивается стоимость коммунальных услуг, в частности за потребление электроэнергии.
Они экономят на еде. Они за двухкомнатную квартиру... 47 метров, платят €270 (22 998,6 рубля. — NEWS.ru). Это за коммунальные услуги, — отметил он.
Ранее сообщалось, что отставка премьер-министра Латвии Эвики Силини, а с ней и всего кабмина не изменит стратегический курс республики. Как уточнил заведующий отделом стран Прибалтики в Институте стран СНГ Руслан Панкратов, антироссийские настроения в Риге никуда не денутся.
До этого общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь заявил, что в России необходимо детализировать расчет стоимости жилищно-коммунальных услуг, чтобы он стал понятным для граждан. По его словам, это решение сделает процесс формирования квитанций более прозрачным.