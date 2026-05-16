Жители Латвии экономят на еде, чтобы оставаться в тепле Жители Латвии экономят на еде, чтобы оплатить коммунальные услуги

Жители Латвии вынуждены экономить на продуктах, чтобы оплатить коммунальные услуги, рассказал бывший депутат Рижской думы Руслан Панкратов. По его словам, которые приводит РИА Новости, средняя зарплата в Латвии составляет €800 (68 144 рубля) после вычета налогов. При этом в республике троекратно растут цены на продукты, увеличивается стоимость коммунальных услуг, в частности за потребление электроэнергии.

Они экономят на еде. Они за двухкомнатную квартиру... 47 метров, платят €270 (22 998,6 рубля. — NEWS.ru). Это за коммунальные услуги, — отметил он.

Ранее сообщалось, что отставка премьер-министра Латвии Эвики Силини, а с ней и всего кабмина не изменит стратегический курс республики. Как уточнил заведующий отделом стран Прибалтики в Институте стран СНГ Руслан Панкратов, антироссийские настроения в Риге никуда не денутся.

До этого общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь заявил, что в России необходимо детализировать расчет стоимости жилищно-коммунальных услуг, чтобы он стал понятным для граждан. По его словам, это решение сделает процесс формирования квитанций более прозрачным.