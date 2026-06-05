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05 июня 2026 в 23:55

Звезда «Баффи», «Мерлина» и «Теда Лассо» ушел из жизни

Умер известный по сериалам «Баффи» и «Тед Лассо» британский актер Хэд

Фото: Supplied by Capital Pictures/ Global Look Press
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Британский актер Энтони Хэд скончался в возрасте 72 лет, сообщила телерадиокорпорация BBC со ссылкой на заявление его семьи. Артист умер от осложнений, вызванных пневмонией.

Хэд получил широкую известность благодаря ролям в сериалах «Баффи — истребительница вампиров» (1997–2003) и «Тед Лассо» (2020 — настоящее время). Он также снимался в проектах «Мерлин», «Ваша Бриташа» и «Бес в ребро». На большом экране актер запомнился по фильмам «Железная леди» и «Доводы рассудка».

Хэд родился 20 февраля 1954 года в Лондоне. Начав карьеру в театре, он в 1970-х годах пришел на телевидение, где первоначально исполнял роли в классических постановках BBC, в том числе в экранизациях произведений Шекспира. Помимо актерской деятельности, Хэд пробовал себя как певец и музыкант, выпустив несколько сольных альбомов. Поздние годы он активно выступал на театральных подмостках Лондона, а также участвовал в озвучивании анимационных фильмов и компьютерных игр, включая роли в проектах по вселенной «Доктора Кто».

Ранее сообщалось, что французско-иранская писательница и иллюстратор Маржан Сатрапи, известная по книге и анимационному фильму «Персеполис», скончалась в возрасте 56 лет. По словам родственников, женщина «умерла от горя» спустя чуть больше года после смерти мужа — шведского продюсера, актера и сценариста Маттиаса Рипы.

Европа
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смерти
Энтони Хэд
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