При атаке дрона ВСУ под Белгородом погиб человек

При атаке дрона ВСУ под Белгородом погиб человек Оперштаб Белгородской области сообщил о гибели водителя при атаке дрона ВСУ

В городе Шебекино беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины нанес удар по автомобилю, в результате которого погиб водитель, сообщил оперштаб Белгородской области. При этом в селе Отрадном Белгородского округа мужчина получил множественные осколочные ранения спины от детонации FPV-дрона.

От полученных ранений водитель скончался на месте. Приносим искренние соболезнования его родным и близким. <...> Машина уничтожена огнем, — говорится в публикации.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев передавал, что российские силы противовоздушной обороны сбили 10 украинских беспилотных летательных аппаратов на подлете к городу. Он подчеркнул, что обошлось без пострадавших.

До этого пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что российские средства противовоздушной обороны сбили за неделю 47 управляемых авиабомб. По данным ведомства, также были ликвидированы 3084 украинских беспилотника самолетного типа.

Силы ПВО в ночь на 5 июня перехватили и ликвидировали 123 украинских беспилотника над регионами России. По данным Минобороны, БПЛА сбили над территориями Воронежской, Калужской, Белгородской, Брянской, Курской, Нижегородской, Орловской и Тульской областей.