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05 июня 2026 в 12:54

Стало известно о новой попытке ВСУ атаковать Севастополь

Развожаев: силы ПВО сбили 10 украинских беспилотников на подлете к Севастополю

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
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Российские силы противовоздушной обороны сбили 10 украинских беспилотных летательных аппаратов на подлете к Севастополю, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале. По его информации, БПЛА были уничтожены в районе Фиолента, Балаклавы, мыса Херсонес и Ласпи. Он подчеркнул, что обошлось без пострадавших.

Наши военные, ПВО и мобильные огневые группы успешно отразили очередную атаку ВСУ. Всего было сбито 10 БПЛА в районе Фиолента, Балаклавы, мыса Херсонес и Ласпи. Никто из людей не пострадал, — написал Развожаев.

Глава города отметил, что спасательная служба уже зафиксировала первые последствия. В одном из садоводческих товариществ на Фиоленте осколки сбитого БПЛА упали на частный дом. Также у подножия Ильяс-Кая обнаружили отдельные очаги возгорания кустарников и травы из-за упавших обломков. Площадь пожара составила 50 квадратных метров, добавил губернатор, возгорание тушат с помощью ранцевых огнетушителей.

Ранее в Минобороны России сообщали, что за неделю сбили 47 управляемых авиабомб. По данным ведомства, также были ликвидированы 3084 украинских беспилотника самолетного типа.

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