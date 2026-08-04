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04 августа 2026 в 15:56

Севастопольцев предупредили о неоднократных взрывах в нескольких районах

Развожаев: до 23:00 в Севастополе проведут мероприятия по борьбе с ПДСС

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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До 23:00 в Севастополе будут проводиться профилактические меры по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами (ПДСС), сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале. Речь идет о стрельбе из различных видов оружия, гранатометании и реактивном бомбометании.

Ориентировочно до 23:00 в районе Северного и Южного молов, Стрелецкой, Камышовой и Казачьей бухт, парка Победы, мыса Херсонес, Балаклавы, Ласпи, мыса Сарыч флот будет проводить профилактические мероприятия по борьбе с ПДСС, — написал Развожаев.

Ранее губернатор города написал, что профилактические мероприятия по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами также проводили в Севастополе 4 августа до 13:00. Они проходили в районе Стрелецкой и Камышовой бухт, парка Победы, мыса Херсонес.

До этого глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что три человека погибли, два пострадали на полуострове в результате атаки ВСУ в ночь на 3 августа. Он пожелал скорейшего выздоровления тем, кто получил ранения, и пообещал оказать помощь.

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