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04 августа 2026 в 16:45

Маркетолог объяснил тренд на осознанное потребление

Маркетолог Новиков: осознанное потребление связано с падением доходов населения

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Тренд на осознанное потребление связан с падением доходов населения, рассказал «Москве 24» маркетолог, член гильдии маркетологов Игорь Новиков. Он отметил, что подобная мода повторяется каждые три-пять лет.

Тенденция на отказ от излишеств не угрожает брендам, поскольку носит локальный характер и не оказывает существенного влияния на экономику. Бренды работают с другой аудиторией, и сегмент потребителей, сознательно отказывающихся от покупок, не является для них целевым, — рассказал Новиков.

Маркетолог подчеркнул, что такое распределение позволяет сохранять баланс и не беспокоиться ни за бренды, ни за потребителей. По его словам, такие тренды возникают, когда подрастает поколение, склонное к переосмыслению жизни.

Ранее маркетолог Арсен Даллакян рассказал, что ресейл одежды в России стал популярен после ухода ряда брендов. Он отметил, что сейчас это почти единственный способ купить оригинальную вещь любимой марки.

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