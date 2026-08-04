Маркетолог объяснил тренд на осознанное потребление

Тренд на осознанное потребление связан с падением доходов населения, рассказал «Москве 24» маркетолог, член гильдии маркетологов Игорь Новиков. Он отметил, что подобная мода повторяется каждые три-пять лет.

Тенденция на отказ от излишеств не угрожает брендам, поскольку носит локальный характер и не оказывает существенного влияния на экономику. Бренды работают с другой аудиторией, и сегмент потребителей, сознательно отказывающихся от покупок, не является для них целевым, — рассказал Новиков.

Маркетолог подчеркнул, что такое распределение позволяет сохранять баланс и не беспокоиться ни за бренды, ни за потребителей. По его словам, такие тренды возникают, когда подрастает поколение, склонное к переосмыслению жизни.

Ранее маркетолог Арсен Даллакян рассказал, что ресейл одежды в России стал популярен после ухода ряда брендов. Он отметил, что сейчас это почти единственный способ купить оригинальную вещь любимой марки.