Стало известно, приведет ли техносбор к резкому росту цен на электронику Экономист Богданов: укрепление рубля сдержит резкий рост цен на электронику

Укрепление рубля сдержит резкий рост цен на электронику в связи с возможным введением технологического сбора с 1 декабря 2026 года, таким мнением с NEWS.ru поделился председатель АКОРТ Станислав Богданов. По его словам, этому будут способствовать конкуренция за потребителя и скидки на новую продукцию.

Сдерживанию цен на электронику способствуют укрепление рубля и конкуренция за потребителя. Бренды борются за расширение аудитории и стараются выводить новинки на рынок по привлекательным ценам. Учитывая эти факторы, мы не прогнозируем резкого роста цен на ноутбуки и смартфоны в этом году, — сказал Богданов.

Техносбор призван стимулировать развитие отечественного производства электроники, добавил эксперт. Подобные инициативы дают наилучший результат, когда прорабатываются властями вместе с отраслью. Поэтому крайне важно, чтобы все возможные изменения в законодательстве в будущем обсуждались с рынком, резюмировал Богданов.

Ранее стало известно, что правительство России перенесло введение технологического сбора с 1 сентября на 1 декабря. Представители Минпромторга сообщили, что механизм был разработан для финансирования развития электронной и радиоэлектронной промышленности с целью укрепления технологического суверенитета страны. Плательщиками станут юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые ввозят гаджеты в Россию или производят соответствующие товары и компоненты.