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01 августа 2026 в 12:27

Медиатехнолог рассказала, как изменится рынок ИИ-контента в России

Медиатехнолог Дашевская: интернет-площадки не будут сами выявлять ИИ-контент

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Площадки не должны самостоятельно выявлять ИИ-контент после вступления в силу соответствующего закона, заявила «Известиям» медиатехнолог Екатерина Дашевская. С 1 марта 2027 года интернет-платформы с ежедневной аудиторией из России свыше 500 тыс. пользователей обязаны предоставить авторам возможность маркировать аудио- и видеоматериалы, созданные с помощью искусственного интеллекта.

По оценке эксперта, для российских разработчиков нововведение сократит прежде всего юридическую нагрузку, а не вычислительную. Согласование с множеством правообладателей, проверка лицензий и формирование закрытых наборов данных могут растягивать обучение моделей на месяцы и заметно удорожать процесс. Доступ к открытым информационным массивам дает отечественным компаниям временное преимущество перед рынками.

Как отметила Дашевская, самой сложной частью может стать не перенос серверов, а скрупулезное документирование каждого этапа: происхождения наборов данных, версий архитектуры, параметров обучения, ограничений модели, процедуры обновления и мер безопасности. По сути, рынок переходит от культуры, где достаточно продемонстрировать итоговый результат, к режиму, требующему подтверждения его генезиса. Для лидеров это преодолимая организационная трансформация, а для небольших команд – потенциально высокий порог входа.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, который заложил правовую основу для разработки, внедрения и применения в стране больших фундаментальных моделей ИИ. Документ также ввел две категории — суверенную и национальную фундаментальные модели. Новый закон предусматривает возможность практического использования программ, содержащих не менее 1 млрд параметров и способных выполнять задачи на уровне, сопоставимом с человеком или превосходящем его.

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