Подразделения российской группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Любицкое в Запорожской области, сообщило Министерство обороны России в МАКСе. Отмечается, что это стало возможным благодаря продвижению войск в глубину обороны противника.

Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Любицкое Запорожской области, — говорится в сводке российского ведомства.

Ранее сообщалось, что в июле российские военнослужащие освободили 32 населенных пункта. Основные успехи пришлись на Харьковскую область и Донецкую Народную Республику — там взято под контроль более 68% всех населенных пунктов за месяц (22 из 32).

Также военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что ВС РФ начали закрепляться на окраинах населенных пунктов Кияница и Храповщина в Сумской области. За них российские военнослужащие начали борьбу сразу же после того, как освободили Новую Сечь.

До этого сообщалось, что подразделения российских сил за неделю освободили семь населенных пунктов в Днепропетровской области и ДНР. Кроме того, взяты под контроль пять поселений в Сумской и Харьковской областях.