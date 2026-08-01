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01 августа 2026 в 05:36

Российские военные закрепились близ двух сел в Сумской области

Марочко: ВС РФ закрепились на окраинах Кияницы и Храповщины в Сумской области

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ
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ВС России начали закрепляться на окраинах населенных пунктов Кияница и Храповщина в Сумской области, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко. За них российские военнослужащие начали борьбу сразу же после того, как освободили Новую Сечь. Минобороны РФ ситуацию не комментировало.

Он отметил, что в течение последних суток войска РФ провели результативные атаки на позиции противника вблизи этих населенных пунктов. По словам Марочко, в Киянице и Храповщине наблюдается процесс закрепления на позициях.

За последние несколько суток были результативные накаты на украинские позиции <...>. Сейчас уже есть информация о том, что идет закрепление на северных окраинах Кияницы и на западных окраинах Храповщины, — сказал он.

Ранее Минобороны РФ передавало, что за прошедшую неделю подразделения российских сил освободили семь населенных пунктов в Днепропетровской области и ДНР. В ведомстве добавили, что под контроль также перешли пять поселений в Сумской и Харьковской областях.

Также Минобороны РФ информировало, что войска «Севера» установили контроль над населенными пунктами Юрченково в Харьковской области и Малая Слободка в Сумской области. Подразделения 69-й и 71-й мотострелковых дивизий участвовали в интенсивных боестолкновениях.

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