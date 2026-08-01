Названы лидеры российского зарплатного роста в мае

В мае средние зарплаты в России выросли сильнее всего у частных детективов, где рост составил 2,1 раза, достигнув 174,1 тыс. рублей, сообщает РИА Новости. На втором месте в росте дохода оказались дизайнеры, чьи заработки увеличились в 1,7 раза, достигнув 101,9 тыс. рублей к маю. Тройку лидеров заняли переводчики, чей доход вырос в 1,6 раза и достиг 60,2 тыс. рублей.

В пятерку по темпам роста вошли сотрудники компаний, занимающихся тиражированием аудио-, видео- и цифровых данных, а также производители жестких дисков, чьи доходы возросли в 1,5 раза. Кроме того, в мае заметный рост показали организаторы конференций и выставок, получившие на 47% больше по сравнению с годом ранее.

Также в топ вошли фотографы (рост на 46%), перестраховщики (на 44%), специалисты по разработке строительных проектов (на 41%) и юристы (на 38%). Среднемесячная начисленная зарплата в стране в мае составила 110,2 тыс. рублей до вычета налогов и включая премии, что соответствует увеличению на 10% по итогам года.

Ранее сообщалось, что самая высокая средняя заработная плата в России приходится на сферу трубопроводного транспорта. В мае средняя заработная плата в этой деятельности составила 295 978 рублей. В апреле 2026 года этот показатель находился на уровне 200 391 рубля. Отмечается, что за месяц средняя зарплата в отрасли выросла на 95,5 тыс. рублей.