С 1 сентября в России изменятся правила перевозок автобусами и такси ТАСС: перевозчиков с 1 сентября обяжут указывать в билетах уровень комфортности

С 1 сентября 2026 года в России меняются правила пассажирских перевозок автомобильным и городским наземным транспортом, передает ТАСС, изучив приказ Минтранса РФ. Новые нормы касаются как регулярных рейсов автобусами, трамваями и троллейбусами, так и перевозок по заказу и такси. Установленные нормы будут действовать до 1 сентября 2032 года.

В соответствии с документами, перевозчики, если на маршруте действуют разные тарифы, обязаны указывать в билете информацию об уровне комфортности. К таким признакам относятся наличие кондиционера, туалета, а также багажных полок и аудио- и видеоаппаратуры. Эта информация должна быть доступна пассажиру до момента покупки билета через мобильные приложения, сайты, точки продаж или электронные сервисы.

Кроме того, вводится возможность использования технологии NFC для оплаты и посадки в транспорте, а также оформления билета и посадки через государственную единую биометрическую систему, если перевозчик оснащен соответствующим оборудованием. Также закреплена возможность подтверждения льгот на проезд в общественном транспорте через систему МАКС.

Помимо данных водителя, перевозчики — как юридические лица, так и ИП — обязаны размещать в транспортном средстве информацию о контактном номере телефона. Также уточнены правила пользования залами ожидания и бесплатными туалетами: пассажиры теперь могут пользоваться ими бесплатно в течение часа до отправления и после прибытия.

Ранее сообщалось, что с 1 сентября в России вступят в силу новые нормы режима труда и отдыха водителей. Документ устанавливает, что продолжительность рабочего времени водителей не должна превышать 40 часов в неделю.