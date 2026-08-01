Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
01 августа 2026 в 02:20

В Белоруссии прокомментировали данные о «закрытии» границы с Латвией

Госпогранкомитет Белоруссии не подтвердил данные о закрытии границы с Латвией

Минск, Белоруссия Минск, Белоруссия Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Государственный пограничный комитет Белоруссии не подтверждает сведения о закрытии латвийской границы, сообщил ТАСС пресс-секретарь Антон Бычковский. Комментарий поступил после слов главы МВД Латвии Яниса Домбравы, который написал своих социальных сетях о якобы закрытии границы по техническим причинам.

Домбрава призвал граждан, находящихся в Белоруссии, выбирать другие маршруты для возвращения. Однако белорусская сторона официально не подтвердила эту информацию.

В Госпогранкомитете информацию о закрытии границы Латвией не подтвердили, — уточняется в сообщении.

Ранее стало известно, что Белоруссия вновь открыла гуманитарный коридор для воссоединения семей из России и с Украины через пункт пропуска «Новая Гута». Телеканал «Первый информационный» информировал, что по меньшей мере 10 пенсионеров и людей с ограниченными возможностями из РФ направляются к родственникам на Украину. Еще пятеро граждан вернулись с Украины в Белоруссию. Четверо украинских детей в тот же день встретились с семьями, часть из них поедет на Украину, остальные — в страны Европейского союза. Телеканал отмечает, что этот шаг демонстрирует миролюбивую позицию Белоруссии.

Страны СНГ
Белоруссия
Латвия
границы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, какие цели были поражены в Киеве
Мощная атака на Киев ночью 1 августа: что известно о целях и последствиях
Европу накрыл кризис: десятки тысяч мигрантов из Африки штурмуют Испанию
Мирошник назвал главную движущую силу внешней политики США
Аферисты обманывают россиян, надевая маску промоутеров известных компаний
С 1 сентября в России изменятся правила перевозок автобусами и такси
Раскрыто, на сколько выросла цена газа в Европе в июле
Роспотребнадзор дал советы по выбору вкусного арбуза
Силы ПВО вновь отбили атаку дронов ВСУ на Тульскую область
Россия приняла решение по ОЭСР
Два космонавта покинули отряд Роскосмоса
Удары ВСУ по КТК взвинтили цены на бензин в Европе: Молдавия завыла первой
Украинскую столицу потрясла мощная серия взрывов
В России увеличили выплаты потерявшим дом в новых регионах страны
В Белоруссии прокомментировали данные о «закрытии» границы с Латвией
Стало известно о возможной атаке США и Израиля на Иран
Названа причина перебоев с водоснабжением в Запорожской области
Депрессия и рак: пять тяжелых последствий дефицита витамина D. Ликбез врача
Как вести себя на свадьбе: что можно, а что нельзя делать гостям и молодым
Соцфонд в августе проведет перерасчет накопительных пенсий
Дальше
Самое популярное
Как правильно запекать кабачки? 3 лучших рецепта, советы и секреты
Семья и жизнь

Как правильно запекать кабачки? 3 лучших рецепта, советы и секреты

Когда придет пенсия и пособия в августе-2026: полный график выплат
Семья и жизнь

Когда придет пенсия и пособия в августе-2026: полный график выплат

Истерика после приговора: главарь банды убийц аниматоров требует оправдания
Общество

Истерика после приговора: главарь банды убийц аниматоров требует оправдания

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.