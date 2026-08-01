В Белоруссии прокомментировали данные о «закрытии» границы с Латвией Госпогранкомитет Белоруссии не подтвердил данные о закрытии границы с Латвией

Государственный пограничный комитет Белоруссии не подтверждает сведения о закрытии латвийской границы, сообщил ТАСС пресс-секретарь Антон Бычковский. Комментарий поступил после слов главы МВД Латвии Яниса Домбравы, который написал своих социальных сетях о якобы закрытии границы по техническим причинам.

Домбрава призвал граждан, находящихся в Белоруссии, выбирать другие маршруты для возвращения. Однако белорусская сторона официально не подтвердила эту информацию.

В Госпогранкомитете информацию о закрытии границы Латвией не подтвердили, — уточняется в сообщении.

Ранее стало известно, что Белоруссия вновь открыла гуманитарный коридор для воссоединения семей из России и с Украины через пункт пропуска «Новая Гута». Телеканал «Первый информационный» информировал, что по меньшей мере 10 пенсионеров и людей с ограниченными возможностями из РФ направляются к родственникам на Украину. Еще пятеро граждан вернулись с Украины в Белоруссию. Четверо украинских детей в тот же день встретились с семьями, часть из них поедет на Украину, остальные — в страны Европейского союза. Телеканал отмечает, что этот шаг демонстрирует миролюбивую позицию Белоруссии.