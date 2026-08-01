Названа причина перебоев с водоснабжением в Запорожской области Балицкий: ВСУ бьют по генераторам и срывают водоснабжение Запорожской области

ВСУ ведут огонь по энергетической инфраструктуре Запорожской области, из-за чего наблюдается дефицит напряжения, препятствующий работе насосного оборудования, сообщил губернатор Евгений Балицкий в интервью каналу «ЗаТВ». Он уточнил, что проблема кроется в нестабильном напряжении, которое не соответствует нормативам и мешает функционированию насосов, необходимых для обеспечения водоснабжения.

Чтобы продавить на девятый этаж воду, нужна достаточно стабильная работа насоса <...>. У нас эти параметры не обеспечиваются в системе электричества. Поэтому ставим генераторы, ставим системы, которые нам это позволят. Мы их все прячем от украинских ударов, — сказал Балицкий.

Губернатор подчеркнул, что вооруженные силы Украины наносят удары и по этим генераторам, воздействуя на критически важные объекты. В настоящее время идет работа над созданием автономного контура для обеспечения водоснабжения всех этажей. Балицкий сообщил, что у региона разработана комплексная программа, в рамках которой идет подготовка к зиме, и выразил надежду, что в ближайшее время сможет отчитаться перед жителями о доступности воды для каждого.

Ранее стало известно, что ВСУ дважды атаковали беспилотниками район стихийного рынка в Каховке Херсонской области. По данным местных властей, у четырех пострадавших диагностированы акубаротравмы, минно-взрывные травмы и осколочные ранения.