Перед смертью академик Зезин рассказал правду о своем избиении: подробности

В Екатеринбурге расследуют обстоятельства гибели 67-летнего академика РАН Никиты Зезина. Официальной причиной смерти названо сердечно-сосудистое заболевание. Однако друзья и коллеги ученого уверены: сердце 67-летнего мужчины не выдержало перенесенного унижения после конфликта с местными жителями из-за детей, катавшихся на квадроциклах по опытным полям. Новые подробности трагедии, реакция правоохранителей и Госдумы — в материале NEWS.ru.

Что известно об избиении ученого РАН Никиты Зезина в Екатеринбурге

Заведующий ФГБНУ «Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр УрО РАН» Никита Зезин скончался 22 июля. По словам депутата Свердловской области Вячеслава Вегнера, которому академик успел рассказать о случившемся, нападение произошло вечером 13 июля.

«Его били в присутствии детей и коллег. Как он сказал мне перед кончиной, „учили жить по понятиям“», — сказал Вегнер NEWS.ru.

В тот день Зезин вместе с заместителем Александром Шаниным осматривал опытные посевы в поселке Исток (в 10–15 километрах от Екатеринбурга). Там ведутся селекционные работы, в том числе по выведению новых сортов гороха. Рядом с полями расположены коттеджи, где проживают дачники с детьми.

Ученые заметили пятерых ребят примерно восьми лет, которые на квадроциклах носились по посевам, уничтожая всходы, и в итоге завязли в грязи. Взрослые решили позвонить родителям, а пока те едут, довезти детей до института на служебном УАЗе, чтобы передать их с рук на руки.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

К воротам института подъехали четыре внедорожника. Из одного вышли двое мужчин спортивного телосложения. «Один из них представился Аркашей» и с нецензурной бранью нанес Зезину удар в голову, отметил Вегнер.

«Никита Николаевич попытался закрыться, но удары сыпались прицельно. Затем последовали пинки ногами — все это сопровождалось криками и угрозами. При этом дети стояли рядом, смотрели и весело выкрикивали, явно находясь в восторге от действий озверевшего папаши, — рассказал Вегнер. — Ученый практически потерял сознание и почувствовал себя плохо, хотя ранее на сердце никогда не жаловался».

Что ученый РАН Зезин рассказывал о своем избиении перед смертью

Заявление в полицию было написано Зезиным в тот же день. В документе ученый указал, что нападавшие плевали ему в лицо и оскорбляли, в том числе используя гомофобные выражения.

«При этом один из них нанес мне удар правой рукой в область нижней челюсти чуть левее от подбородка, отчего я почувствовал сильную боль, у меня закружилась голова. Я уворачивался, но чувствовал множество ударов. Все это сопровождалось угрозами, а именно, что они нас убьют за то, что мы якобы похитили их детей», — говорится в заявлении.

Ученый пытался объяснить, что Аркадий по телефону согласился на его предложение довезти детей до поселка, и Зезин даже назвал точный адрес, куда их везти. «Моя цель была уведомить родителей, что их дети одни в лесу, а уже вечер и скоро стемнеет», — писал он. Но мужчина не слушал, кричал матом и оскорблял на глазах у подчиненных.

Фигурант дела об избиении ученого РАН Никиты Зезина, бизнесмен Аркадий Вагнер (справа) Фото: Ирина Семенова/РИА Новости

Особо тяжело переживал академик унижение своего заместителя Александра Шанина — ветерана войны в Афганистане. По словам Зезина, нападавшие толкали Шанина и плевали ему в лицо, называли «старым подонком». Сам Зезин после избиения не сразу понял, что нападавшие уехали, — настолько, по его словам, кружилась голова и был шум в ушах. Ученый также специально отметил, что все происходило на глазах детей нападавших, что, по его мнению, негативно влияет на их психоэмоциональное развитие.

Что известно о фигурантах дела об избиении ученого РАН Зезина

В настоящее время оба подозреваемых находятся под стражей. Один из них — Александр. Известно, что он бывший сотрудник ГИБДД: будучи инспектором полка ДПС, по неосторожности выстрелил из табельного пистолета в напарника, после чего был уволен. С 2013 года мужчина зарегистрирован как индивидуальный предприниматель, у него двое детей.

Его сожительница Светлана настаивает на невиновности Александра, утверждая, что он лишь «ударил Зезина по щекам и толкнул», но не бил ногами. Женщина также пожаловалась на тяжелое финансовое положение. «Я не могу даже купить еду своему ребенку, который ест только детское питание», — рассказала Светлана журналистам. Сам Александр утверждает, что не причастен к избиению ученого.

Второй обвиняемый Аркадий — близкий друг Александра. Его родственники дают ему диаметрально противоположную характеристику, называя «самым ласковым, добрым и отзывчивым мальчиком». Тетя Аркадия заявила СМИ: «Его оклеветали, он не бил, а разнимал». По версии защиты, дети были в слезах, не хотели садиться в УАЗ и их якобы запихнули туда силой.

Фигурант дела об избиении ученого РАН Никиты Зезина, бизнесмен Александр Реверук, обвиняемый в хулиганстве Фото: Ирина Семенова/РИА Новости

Чем известен ученый РАН Зезин

Для родных, коллег и всей страны эта утрата невосполнима. Никита Зезин — известный селекционер, автор ряда уникальных сортов растений, в том числе картофеля «Мишка», который вызревает уже к середине июля.

«Хороший, ответственный и настойчивый человек. Получил государственную награду из рук губернатора. Порядочный, интеллигентный, настоящий профессионал», — рассказали NEWS.ru коллеги ученого.

В декабре 2024 года Зезин был награжден, указ об этом подписал президент РФ Владимир Путин. Знакомые называют академика великодушным и добрым человеком. «Зверски избили и довели до смерти великого ученого, гордость страны и национального героя. Глубочайшие соболезнования родным», — сказал NEWS.ru один из знакомых ученого.

Какое наказание может грозить фигурантам дела

Следственный комитет Свердловской области предъявил обвинение по ч. 2 ст. 213 УК РФ (групповое хулиганство), максимальное наказание по которой — до семи лет лишения свободы. Однако знакомые убитого настаивают на переквалификации на более тяжкую статью 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), по которой грозит до 15 лет колонии.

Юрист Дмитрий Костин пояснил NEWS.ru, что переквалификация возможна при условии проведения экспертизы, которая установит умышленный характер нанесения множественных ударов в жизненно важные органы, в частности в голову.

Председатель комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов назвал произошедшее страшной историей и заявил, что пожилые люди и дети должны быть дополнительно защищены законом. «Следствие должно установить мотивы. За подобные деяния должна наступать более серьезная ответственность», — подчеркнул парламентарий в разговоре с NEWS.ru.

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