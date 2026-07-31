В России появилось изобретение для восстановления кисти В РФ разработали ортез-тренажер для восстановления кисти

В России разработали ортез-тренажер для восстановления кисти, сообщила пресс-служба Сеченовского университета. Разработкой занимались ученые Сеченовского университета совместно с компанией «НИКАМЕД».

В Сеченовском университете совместно с производителем ортопедических изделий «НИКАМЕД» разработали первый в России ортез-тренажер для восстановления кисти, — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что изобретение объединяет две функции — фиксацию и тренажер для кисти. Также тренажер помогает в восстановлении двигательной функции пальцев.

Ранее ведущий научный сотрудник центра Лариса Карпенко заявила, что государственный центр вирусологии «Вектор» приступил к разработке мРНК-вакцин против ВИЧ, оспы обезьян и клещевого энцефалита. По ее словам, в настоящее время ученые исследуют способность разрабатываемых препаратов формировать иммунный ответ на лабораторных животных.

До этого центр ядерной медицины в Бурятии начал выпускать препарат, который позволяет диагностировать рак головного мозга на ранней стадии. Процедура с его использованием будет доступна по ОМС.