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31 июля 2026 в 12:45

В Германии доработали рецепт традиционной колбасы, включив в состав червей

Bild: немецкие ученые разработали рецепт баварской колбаски с мучными червями

Фото: Bernd Schmidt via www.imago-imag/Global Look Press
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Немецкие ученые внесли мучных червей в состав традиционной баварской белой колбасы, сообщает местная газета Bild. Этот эксперимент вызвал широкий общественный резонанс — в социальных сетях его резко раскритиковали.

Теперь выражение «Сделано в Германии» приобретает совершенно иной смысл. Студенты университета в Кульмбахе (в Баварии. — NEWS.ru) добавили в состав баварской белой колбаски, помимо свинины, говядины, петрушки, специй и соли, новый ингредиент: мучных червей, — сказано в публикации.

Уточняется, что ученые и студенты Байройтского университета заменили до 20% свиного фарша на порошок из сушеных насекомых. Из‑за этого колбаса приобрела более темный оттенок по сравнению с классическим вариантом.

До этого на сайте исследовательской медиакомпании Oricon сообщили, что в Японии выпустили необычную лапшу быстрого приготовления, которую нужно заваривать холодной водой. В настоящее время быстрорастворимая лапша была доступна в двух вкусах: курица с лимоном и острое кимчи.

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