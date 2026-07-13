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13 июля 2026 в 17:23

В Японии придумали лапшу, для которой не нужен кипяток

Японцы выпустили лапшу, которую достаточно залить холодной водой

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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В Японии выпустили необычную лапшу быстрого приготовления, которую нужно заваривать холодной водой, говорится на сайте исследовательской медиакомпании Oricon. Сейчас быстрорастворимая лапша есть двух вкусов: курица с лимоном и острое кимчи.

Эту лапшу разработали специально для жаркой погоды, а на поиск ее идеальной формы ушло почти пять лет, сказано в материале. Для употребления холодного перекуса достаточно просто залить блюдо охлажденной водой и подождать пять минут.

Ранее австрийский фермер Рудольф Шаубах создал «кольчугу» для овец, чтобы защитить их от нападения волков. На разработку мужчине понадобилось три года. При этом не все фермеры оценили его изобретение и усомнились в эффективности защиты.

До этого Роспатент выбрал три лучших изобретения российских ученых для освоения космоса. Среди научных открытий первое место заняла программа-симулятор космического мусора, на втором месте — технология, позволяющая добиться увеличения грузоподъемности многоступенчатых модульных ракет-носителей, а на третьем месте оказалась модель космического аппарата, с помощью которой можно наблюдать за поверхностью Земли.

Наука
Япония
лапша
еда
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