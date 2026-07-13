В Японии придумали лапшу, для которой не нужен кипяток

В Японии придумали лапшу, для которой не нужен кипяток Японцы выпустили лапшу, которую достаточно залить холодной водой

В Японии выпустили необычную лапшу быстрого приготовления, которую нужно заваривать холодной водой, говорится на сайте исследовательской медиакомпании Oricon. Сейчас быстрорастворимая лапша есть двух вкусов: курица с лимоном и острое кимчи.

Эту лапшу разработали специально для жаркой погоды, а на поиск ее идеальной формы ушло почти пять лет, сказано в материале. Для употребления холодного перекуса достаточно просто залить блюдо охлажденной водой и подождать пять минут.

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