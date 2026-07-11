Домашняя лапша из детства — вспоминаю бабушкин рецепт: просто, сытно и душевно

Домашняя лапша — это просто и честно. Всегда получается вкуснее магазинной, проверено.

Ингредиенты

Курица — 500 г, яйца — 2 шт., мука — 300 г, соль — 1 ч. л., вода — 100 мл, лук — 1 шт., морковь — 1 шт., лавровый лист — 2 шт., перец горошком — 5 шт.

Как готовлю

Сначала варю крепкий куриный бульон: кладу курицу в кастрюлю, заливаю водой и ставлю на огонь. Как закипит, снимаю пену и варю на медленном огне около 40 минут до мягкости мяса. Тем временем замешиваю тесто для лапши: смешиваю яйца, соль, воду и муку до крутого, эластичного комка. Даю тесту отдохнуть 15 минут, затем раскатываю в тонкий пласт, присыпаю мукой и нарезаю тонкими полосками.

Готовую лапшу подсушиваю на столе. В бульон добавляю нарезанный лук и морковь, варю 10 минут. Затем закладываю лапшу, лавровый лист и перец, варю еще 5–7 минут до готовности лапши. Перед подачей возвращаю в суп нарезанное куриное мясо.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Лапша нарезалась тонко, не слиплась в кастрюле, а бульон на куриных косточках получился наваристым, с легким луковым ароматом. Главное — не переварить лапшу, минуты три, и она тает во рту. Хранится в холодильнике пару дней, но у нас улетела за обедом.