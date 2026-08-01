Вместо щей и лапши семья просит этот гороховый суп: копченый, сливочный, и горох разваривается до нежности

Вместо щей и лапши семья просит этот гороховый суп: копченый, сливочный, и горох разваривается до нежности

Стоит один раз приготовить этот гороховый суп, и обычные щи или лапша на время уходят на второй план. Благодаря копченостям бульон получается насыщенным и ароматным, плавленый сыр делает его сливочным, а горох буквально тает во рту. Есть и небольшая хитрость: во время варки добавляю совсем немного пищевой соды.

Она помогает гороху быстрее развариться и получить ту самую бархатистую консистенцию без долгого ожидания.

Для приготовления понадобится: 300–350 г колотого гороха, 300–400 г копченостей (копченый куриный окорочок, ребрышки или грудинка), 3–4 картофелины, 1 морковь, 1 репчатая луковица, 180–200 г плавленого сливочного сыра, 1–2 лавровых листа, растительное масло для жарки, соль, черный молотый перец, свежая зелень, сухарики для подачи и 1/3 чайной ложки пищевой соды.

Горох тщательно промойте, залейте водой, доведите до кипения, снимите пену и добавьте соду. После этого варите горох до полного разваривания — он станет мягким значительно быстрее. Пока готовится основа, нарежьте копчености, лук и морковь.

Лук с морковью обжарьте до золотистого цвета, картофель нарежьте кубиками. Когда горох станет почти пюреобразным, добавьте картофель и варите около 10 минут. Затем положите обжаренные овощи, копчености и плавленый сыр.

Хорошо перемешайте до полного растворения сыра, добавьте лавровый лист, соль и перец и потомите суп еще 5–10 минут на небольшом огне. Перед подачей посыпьте свежей зеленью и подавайте с домашними чесночными сухариками.

Личный опыт

Соду важно добавлять совсем в небольшом количестве — тогда она помогает гороху быстрее развариться, но совершенно не ощущается во вкусе. Если оставить суп настояться 15–20 минут после приготовления, он становится еще гуще, насыщеннее и ароматнее.