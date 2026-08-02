Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
02 августа 2026 в 18:06

Беру курицу, кабачок да картошку: запеканка «Простушка» выручит всегда — минимум хлопот и ароматное домашнее блюдо на столе

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Когда совсем нет желания долго стоять у плиты, готовлю эту запеканку. Самые обычные продукты складываются слоями, отправляются в духовку, а дальше остается только дождаться аппетитного аромата.

Курица получается сочной, картофель — мягким, кабачок добавляет нежности, а румяная сырная корочка делает блюдо особенно вкусным.

Для приготовления понадобится: куриное филе — 2 шт., небольшой кабачок — 1 шт., картофель — 3 крупных клубня, твердый сыр — 200 г, репчатый лук — 1 шт., свежая зелень — по вкусу.

Для соуса: сметана или майонез — 3 ст. л., соль — по вкусу, лимонный перец — по вкусу.

Куриное филе слегка отбейте, выложите в форму для запекания и немного смажьте соусом, приготовленным из сметаны (или майонеза), соли и лимонного перца. Сверху распределите нарезанный полукольцами лук. Картофель очистите, нарежьте тонкими кружочками и уложите следующим слоем.

Затем выложите тонкие кружочки кабачка и снова слегка смажьте соусом. Посыпьте все толстым слоем натертого сыра. Запекайте в заранее разогретой до 180 °C духовке 40–50 минут. Если хотите получить особенно тягучую сырную корочку, сыр можно добавить за 10 минут до окончания приготовления.

Личный опыт

Мне нравится добавлять в такую запеканку немного сушеного чеснока и итальянских трав — аромат становится еще насыщеннее. А летом часто кладу между картофелем и кабачками несколько кружочков спелых помидоров: они делают блюдо сочнее и придают легкую кислинку. На следующий день запеканка остается такой же вкусной — достаточно просто разогреть ее в духовке или на сковороде под крышкой.

Проверено редакцией
Читайте также
Если 1 раз приготовите картофельные гнезда — не остановитесь: продукты самые привычные, а получается очень вкусно
Общество
Если 1 раз приготовите картофельные гнезда — не остановитесь: продукты самые привычные, а получается очень вкусно
Без салата «Парамониха» в 90-е не обходилась ни одна зима: вкуснее лечо — можно есть ложкой, класть в щи и борщи
Общество
Без салата «Парамониха» в 90-е не обходилась ни одна зима: вкуснее лечо — можно есть ложкой, класть в щи и борщи
3 лучших рецепта запеченных кабачков: просто, сытно, без хлопот!
Семья и жизнь
3 лучших рецепта запеченных кабачков: просто, сытно, без хлопот!
Смешал за 5 минут — и в духовку: куриный пирог-запеканка — вкуснота обалденная и подходит для похудения
Общество
Смешал за 5 минут — и в духовку: куриный пирог-запеканка — вкуснота обалденная и подходит для похудения
Картошка, курица и сыр: картофельные гнезда в духовке — вкусное блюдо, можно подать даже на праздник
Общество
Картошка, курица и сыр: картофельные гнезда в духовке — вкусное блюдо, можно подать даже на праздник
еда
рецепты
продукты питания
запеканка
курица
картофель
сыр
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
При взрыве у полицейского участка погибли не менее семи человек
«Зенит» разгромил «Оренбург» благодаря первому хет-трику сезона
Взрыв газа оказался не помехой для свадьбы
Российские ученые создали генетический атлас болезней сердца
«Об этом и Михалков говорит»: депутат ГД Бурляев предрек скорое очищение РФ
Россиян предупредили об опасности открытых Wi-Fi-сетей
Украину предложили отрезать от моря
Бурляев объяснил, почему отказался баллотироваться в Госдуму
Переехавшего шестилетнего ребенка судоводителя задержали
В давке на фестивале пострадали более 20 человек
«Мы должны быть готовы»: Поддубный раскрыл новую тактику Запада
Все билеты на дебютный матч Зидана в качестве тренера смели за сутки
Аэропорт Стамбула побил рекорд Европы и Турции
Водитель без прав прокатил приятеля на капоте и поплатился за это
Армия Израиля заявила об уничтожении трех радикалов в Газе
В Госдуме спрогнозировали новый этап участия США в конфликте на Украине
Плющенко рассказал, получает ли прибыль от своей академии
Атака ВСУ на Омск 2 августа: что известно, концерт Дайнеко, жертвы
В российском регионе загорелся грузовик с зерном
Российская «Герань» ударила по радиолокационной станции на Украине
Дальше
Самое популярное
Оплата ЖКХ по-новому: с 1 августа смотрите на счетчики и в квитанции
Семья и жизнь

Оплата ЖКХ по-новому: с 1 августа смотрите на счетчики и в квитанции

Круче любых чебуреков и беляшей: кабачковые лепешки-оладьи — не простые, с сыром и копченым ароматом
Общество

Круче любых чебуреков и беляшей: кабачковые лепешки-оладьи — не простые, с сыром и копченым ароматом

Когда придет пенсия и пособия в августе-2026: полный график выплат
Семья и жизнь

Когда придет пенсия и пособия в августе-2026: полный график выплат

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.