Беру курицу, кабачок да картошку: запеканка «Простушка» выручит всегда — минимум хлопот и ароматное домашнее блюдо на столе

Беру курицу, кабачок да картошку: запеканка «Простушка» выручит всегда — минимум хлопот и ароматное домашнее блюдо на столе

Когда совсем нет желания долго стоять у плиты, готовлю эту запеканку. Самые обычные продукты складываются слоями, отправляются в духовку, а дальше остается только дождаться аппетитного аромата.

Курица получается сочной, картофель — мягким, кабачок добавляет нежности, а румяная сырная корочка делает блюдо особенно вкусным.

Для приготовления понадобится: куриное филе — 2 шт., небольшой кабачок — 1 шт., картофель — 3 крупных клубня, твердый сыр — 200 г, репчатый лук — 1 шт., свежая зелень — по вкусу.

Для соуса: сметана или майонез — 3 ст. л., соль — по вкусу, лимонный перец — по вкусу.

Куриное филе слегка отбейте, выложите в форму для запекания и немного смажьте соусом, приготовленным из сметаны (или майонеза), соли и лимонного перца. Сверху распределите нарезанный полукольцами лук. Картофель очистите, нарежьте тонкими кружочками и уложите следующим слоем.

Затем выложите тонкие кружочки кабачка и снова слегка смажьте соусом. Посыпьте все толстым слоем натертого сыра. Запекайте в заранее разогретой до 180 °C духовке 40–50 минут. Если хотите получить особенно тягучую сырную корочку, сыр можно добавить за 10 минут до окончания приготовления.

Личный опыт

Мне нравится добавлять в такую запеканку немного сушеного чеснока и итальянских трав — аромат становится еще насыщеннее. А летом часто кладу между картофелем и кабачками несколько кружочков спелых помидоров: они делают блюдо сочнее и придают легкую кислинку. На следующий день запеканка остается такой же вкусной — достаточно просто разогреть ее в духовке или на сковороде под крышкой.