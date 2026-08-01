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01 августа 2026 в 09:35

Картошка, курица и сыр: картофельные гнезда в духовке — вкусное блюдо, можно подать даже на праздник

Фото: D-NEWS.ru
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Картофель, курица и сыр — одно из самых удачных сочетаний, которое никогда не надоедает. Вместо привычной запеканки попробуйте приготовить картофельные гнезда: снаружи они покрываются аппетитной золотистой корочкой, а внутри остаются сочная куриная начинка и расплавленный сыр.

Для приготовления понадобится: картофель — 1 кг, куриное филе или мякоть бедра — 400 г, репчатый лук — 120 г, твердый сыр — 120 г, яйцо — 1 шт., сливочное масло — 30 г, пшеничная мука — 35 г, сметана — 50 г, растительное масло — 15 мл, соль и черный молотый перец — по вкусу.

Картофель отварите до мягкости, слейте воду и подержите кастрюлю на слабом огне 1–2 минуты, чтобы испарилась лишняя влага. Разомните картофель со сливочным маслом, слегка остудите, затем вмешайте яйцо и муку.

Лук обжарьте до мягкости, добавьте нарезанную курицу, посолите, поперчите и готовьте до полной готовности мяса, после чего смешайте со сметаной. Из картофельной массы сформируйте на противне 8 гнезд с небольшими бортиками, наполните их куриной начинкой, посыпьте тертым сыром и запекайте при 200 °C 20–25 минут до золотистой корочки. Перед подачей дайте гнездам постоять 5 минут, чтобы они стали еще плотнее и легче снимались с противня.

Личный опыт

Я давно перестала добавлять в картофельное пюре лишнюю муку. Если после варки хорошо выпарить влагу, основа сама получается плотной и отлично держит форму. А для начинки чаще использую куриное бедро — оно остается сочнее грудки даже после запекания.

Проверено редакцией
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Ольга Шмырева
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