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01 августа 2026 в 09:34

Картошка, мясо, сыр и никаких котлет: запеканка «Бабушкина», которая собирает всю семью за столом — вкус как и в детстве

Фото: D-NEWS.ru
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Этот рецепт выручает, когда в холодильнике стандартный набор продуктов, а приготовить хочется что-то душевное и основательное. Картофель получается нежным, пропитанным мясными соками, сверху тянется сырная шапка, а внутри прячутся кусочки сочного мяса. Подаю прямо в форме — и все сами накладывают добавку.

Ингредиенты

Картофель — 6 шт., фарш/мясо — 225 г, лук — 225 г, твердый сыр — 1 горсть, сливочное масло — 1,5 ст. л., соль и перец — по вкусу.

Как готовлю

Сначала нарезаю картофель тонкими кружочками и выкладываю половину в смазанную маслом форму. Сверху распределяю ровным слоем фарш или мелко нарезанное мясо, приправляю солью и перцем. Тем временем шинкую лук тонкими кольцами и укладываю его на мясной слой. Накрываю все оставшимся картофелем, присаливаю, выкладываю кусочки сливочного масла для румяной корочки. Отправляю в разогретую духовку на 40-50 минут, а когда картофель станет мягким — обильно посыпаю тертым сыром и запекаю еще 10 минут до золотистой шапки. Достаю, даю пару минут постоять и несу к столу — аромат стоит такой, что тарелки пустеют мгновенно.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо. Поразило сочетание текстур: сверху хрустящая корочка, внутри — мягкая, почти кремовая картошка, а мясные прослойки добавляют плотности и сытности. На следующий день разогрел кусочек в микроволновке — вкус стал даже глубже, слои пропитались окончательно. Попробуйте подать с солеными огурчиками — контраст убойный.

Проверено редакцией
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