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31 июля 2026 в 19:05

Тертый пирог с абрикосами готовлю только на сливочном масле: ореховая крошка делает его еще вкуснее

Фото: D-NEWS.ru
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Летом, когда поспевают абрикосы, этот пирог появляется у нас чаще любой шарлотки. Рассыпчатое тесто на сливочном масле получается особенно нежным, сочная фруктовая начинка приобретает приятную кисло-сладкую нотку, а ореховая крошка сверху после выпечки становится золотистой и хрустящей.

Такой десерт хорош и к семейному чаепитию, и для встречи гостей.

Для приготовления понадобится: 200 г сливочного масла, 350 г пшеничной муки, 1 яйцо, 100 г сахара, 50 г сметаны, 1/2 ч. л. соды, щепотка соли, 5 спелых абрикосов, пакетик ванильного сахара, 1 ст. л. кукурузного крахмала и горсть грецких орехов.

Холодное сливочное масло натрите на крупной терке, соедините с мукой, сахаром и солью, затем добавьте яйцо, сметану и соду и быстро замесите мягкое тесто. Разделите его на две части: большую уберите в холодильник, меньшую — в морозильную камеру. Абрикосы освободите от косточек, измельчите в блендере, смешайте с крахмалом и ванильным сахаром.

Охлажденное тесто распределите по форме, застеленной пергаментом, сформировав небольшие бортики. Выложите сверху абрикосовую начинку. Замороженное тесто натрите на крупной терке, смешайте с рублеными грецкими орехами и равномерно распределите поверх фруктов. Выпекайте пирог около 40 минут при 180 градусах до красивой золотистой корочки.

Личный опыт

Этот пирог особенно вкусен, когда полностью остынет: абрикосовая начинка становится гуще, а песочная крошка остается рассыпчатой. Если абрикосы очень сладкие, я всегда добавляю к ним немного лимонного сока — вкус получается еще ярче и свежее.

Проверено редакцией
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