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30 июля 2026 в 13:16

Мешаю творог с манкой, сверху абрикосы: запеканка «Летняя нежность» — пышная и рецепт простой

Фото: D-NEWS.ru
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Летом эта творожная запеканка становится одним из самых любимых десертов к чаю. Она получается высокой, воздушной и настолько нежной, что буквально тает во рту. Сочные абрикосы во время выпечки становятся мягкими, наполняют творог фруктовым ароматом и добавляют приятную кислинку.

Главный секрет пышной структуры — отдельно взбитые белки, благодаря которым запеканка напоминает легкое суфле.

Для приготовления понадобится: 800 г мягкого творога 4%, 6 крупных яиц, 7 ст. л. манной крупы, 7 ст. л. сахара, ваниль или ванильный сахар по вкусу, несколько крупных свежих абрикосов и сливочное масло для смазывания формы.

Желтки смешайте с творогом, манкой, сахаром и ванилью до однородности. Белки отдельно взбейте в крепкую пену и аккуратно вмешайте в творожную массу движениями снизу вверх.

Форму смажьте сливочным маслом, выложите тесто и сверху слегка вдавите половинки абрикосов. Выпекайте около 50 минут до золотистой корочки, затем полностью остудите — после этого запеканка станет еще нежнее и будет легко нарезаться ровными кусочками.

Личный опыт

Больше всего мне нравится готовить эту запеканку именно с хорошо созревшими абрикосами — они становятся почти кремовыми и отлично сочетаются с творогом. Перед подачей можно слегка присыпать десерт сахарной пудрой или дополнить ложкой густой сметаны — получается настоящий летний десерт.

Проверено редакцией
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