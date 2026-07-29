Абрикосы в сметанной заливке и песочная основа — этот пирог нежнее бисквита, а кислинка ягод делает его идеальным к чаю

Абрикосы в сметанной заливке и песочная основа — этот пирог нежнее бисквита, а кислинка ягод делает его идеальным к чаю

Беру песочное тесто, абрикосы и сметану — и собираю пирог, который нежнее бисквита, а кислинка ягод делает его идеальным к чаю. Песочная основа рассыпчатая, маслянистая, а сметанная заливка с яйцами и сахаром превращается в воздушный крем, который пропитывает абрикосы, делая их мягкими и карамельными. Вкус — кисло-сладкий, с легкой ванильной ноткой и хрустящей корочкой сверху. Пирог не черствеет, остается влажным и ароматным даже на следующий день.

Для приготовления понадобится: для теста — 250 г муки, 100 г сливочного масла, 2 ст. ложки сахара, 1 желток, щепотка соли; для начинки — 400 г абрикосов (без косточек), 200 мл сметаны (20–30%), 2 яйца, 100 г сахара, ванильный сахар. Замесите тесто, выложите в форму, сделайте бортики. Абрикосы нарежьте дольками, выложите на тесто. Взбейте сметану с яйцами, сахаром и ванилью, залейте фрукты. Выпекайте при 180°C 35–40 минут до румяной корочки. Дайте остыть и подавайте.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже испекла этот пирог — домашние съели за вечер, даже не дождавшись остывания. Я добавила в заливку мускатный орех, а сверху посыпала миндальными лепестками. Кстати, вместо сметаны можно взять жирные сливки — будет еще нежнее. Находка, а не рецепт!