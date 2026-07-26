Закрываю сезон абрикосов пышечками — зимой разогреваю и подаю с медом, как свежие

Замешиваю нежное тесто на кефире с манкой, добавляю мелко рубленные абрикосы, обжариваю до румяной корочки, даю остыть, упаковываю в пакеты и отправляю в морозилку. Зимой достаю — и через 5 минут на столе горячие, ароматные пышечки, хрустящие снаружи и влажные внутри, с кисло-сладкими кусочками абрикосов, которые тают на языке. Манка делает тесто пористым, а кефир — воздушным.

Для приготовления понадобится: 1 стакан кефира, 1 стакан манной крупы, 1 яйцо, 2 ст. ложки сахара, щепотка соли, 1/2 ч. ложки соды, 150 г свежих абрикосов (без косточек, мелко нарезанных), мука по необходимости, масло для жарки. Залейте манку кефиром, оставьте на 1 час. Добавьте яйцо, сахар, соль, соду, перемешайте. Вмешайте абрикосы. Если тесто жидкое, добавьте муку до консистенции густой сметаны. Жарьте на разогретой сковороде с маслом по 2–3 минуты с каждой стороны до золотистой корочки. Остудите, заморозьте в пакетах. Зимой разогревайте на сухой сковороде или в духовке 5–7 минут. Подавайте с медом.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже заморозила такие пышечки — зимой они разогрелись и были как свежие, все просили добавки. Я добавила в тесто ваниль и цедру лимона, а абрикосы брала консервированные — они дали больше сока. Кстати, можно заменить абрикосы на персики или сливы. Находка, а не рецепт!