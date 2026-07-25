Рецепт подливы «Рыжик» давно забыли, а это был хит советских столовых: вкуснее песто и бешамели

Рецепт подливы «Рыжик» давно забыли, а это был хит советских столовых: вкуснее песто и бешамели

Подлива «Рыжик» из советских столовых — это забытый хит, который по вкусу превосходит многие современные соусы. А готовится из элементарных ингредиентов — берете всего по чуть-чуть, и от результата не оторваться.

Для приготовления возьмите по 1 ст. л. растительного и сливочного масла, разогрейте на сковороде, добавьте ложку муки и обжаривайте до легкого румянца, постоянно помешивая. Затем добавьте 1 ст. л. ложку томатной пасты, обжаривайте еще минуту, добавьте сахар, перец и соль (можно чайную ложку сухого бульона для насыщенности). Постепенно влейте 500 мл теплой воды, непрерывно мешая, чтобы не образовались комочки, доведите до кипения и томите 5 минут до загустения.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже успела приготовить подливу по этому рецепту и была удивлена: соус получился густым, с насыщенным вкусом и ярким окрасом. А если в него дополнительно добавить 2 ст. л. сметаны или сливок, подлива становится еще нежнее и бархатистее.

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