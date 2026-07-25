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25 июля 2026 в 18:30

Рецепт подливы «Рыжик» давно забыли, а это был хит советских столовых: вкуснее песто и бешамели

Фото: D-NEWS.ru
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Подлива «Рыжик» из советских столовых — это забытый хит, который по вкусу превосходит многие современные соусы. А готовится из элементарных ингредиентов — берете всего по чуть-чуть, и от результата не оторваться.

Для приготовления возьмите по 1 ст. л. растительного и сливочного масла, разогрейте на сковороде, добавьте ложку муки и обжаривайте до легкого румянца, постоянно помешивая. Затем добавьте 1 ст. л. ложку томатной пасты, обжаривайте еще минуту, добавьте сахар, перец и соль (можно чайную ложку сухого бульона для насыщенности). Постепенно влейте 500 мл теплой воды, непрерывно мешая, чтобы не образовались комочки, доведите до кипения и томите 5 минут до загустения.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже успела приготовить подливу по этому рецепту и была удивлена: соус получился густым, с насыщенным вкусом и ярким окрасом. А если в него дополнительно добавить 2 ст. л. сметаны или сливок, подлива становится еще нежнее и бархатистее.

Ранее стало известно, как приготовить советский салат «Пассажирский».

Проверено редакцией
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подливы
ужины
Дарья Иванова
Д. Иванова
Рецепт подливы «Рыжик» давно забыли, а это был хит советских столовых: вкуснее песто и бешамели Подлива «Рыжик» из советских столовых — это забытый хит, который по вкусу превосходит многие современные соусы. А готовится из элементарных ингредиентов — берете всего по чуть-чуть и от результата не оторваться.
1 ст. л. растительного масла
1 ст. л. сливочного масла
1 ст. л. томатной пасты
1 ст. л. муки
500 мл воды
сахар, соль, перец
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Возьмите по 1 ст. л. растительного и сливочного масла, разогрейте на сковороде, добавьте ложку муки и обжаривайте до легкого румянца, постоянно помешивая.
Затем добавьте 1 ст. л. ложку томатной пасты, обжаривайте еще минуту, добавьте сахар, перец и соль (можно чайную ложку сухого бульона для насыщенности).
Постепенно влейте 500 мл теплой воды, непрерывно мешая, чтобы не образовались комочки, доведите до кипения и томите 5 минут до загустения.
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