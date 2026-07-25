Школьный стрелок рассмеялся на суде при показаниях жертвы Школьный стрелок Грей из США признал вину и рассмеялся при показаниях жертвы

Колт Грей, обвиняемый в массовой стрельбе в школе Апалачи в американском штате Джорджия, рассмеялся в зале суда во время показаний выжившей одноклассницы, сообщает News.com.au. Жертва в этот момент рассказывала о потере руки. 16-летний подросток признал вину по всем 55 пунктам обвинения, ему грозит пожизненное заключение без права на досрочное освобождение.

Я потеряла свою независимость. Я не могла сама одеться или уложить волосы. То, что раньше давалось мне легко, стало испытанием, — поделилась выжившая Натали Гриффит.

Судья Николас Примм прервал заседание и вынес обвиняемому предупреждение после того, как в зале прозвучал смех. Грей заключил сделку о признании вины без согласования наказания, поэтому решение о сроке — пожизненное заключение с правом на УДО или без него — судья вынесет на следующей неделе. Отец стрелка Колин Грей ранее был признан виновным по 29 пунктам, включая убийство второй степени, и может получить до 180 лет тюрьмы.

Колт Грей 4 сентября 2024 года — на тот момент ему было 14 лет — пронес в школу винтовку AR-15 и открыл огонь. Оружие ему подарил отец на Рождество. Погибли двое 14-летних учеников — Мейсон Шермерхорн и Кристиан Ангуло. Также жертвами стали двое учителей — 39-летний Ричард Аспинволл и 53-летняя Кристина Ирими. Число раненых составило девять человек.

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