Расстрелявший людей в казанской гимназии женился на 18-летней девушке Напавший на школу в Казани Галявиев женился в колонии «Черный дельфин»

Осужденный на пожизненное лишение свободы за нападение на гимназию в Казани Ильназ Галявиев зарегистрировал брак в колонии «Черный дельфин», пишет MK.RU. Его супругой стала 18-летняя жительница Москвы, которая написала ему письмо в возрасте 14 лет.

Мне Ильназ показался привлекательным, я решила написать ему письмо. Это было в 2021 году. Написала. Где-то месяц ждала ответ. И он ответил. У нас завязалось общение, — рассказала девушка.

Девушка познакомилась с ним лично после одного из судебных заседаний, где увидела его впервые. Позже будущая жена приехала к нему на длительное свидание. В итоге влюбленные поняли, что не могут друг без друга и решили оформить отношения.

Как пишет издание, брак был зарегистрирован в конце мая в ИК-6 в Соль-Илецке Оренбургской области. Поскольку Галявиев отбывает пожизненное наказание, супруги смогут встречаться один раз в год.

Галявиев совершил вооруженное нападение на гимназию №175 в Казани 11 мая 2021 года. В результате погибли девять человек, еще 24 получили ранения. В 2023 году суд признал его вменяемым, приговорил к пожизненному лишению свободы, назначил штраф в 200 тыс. рублей и обязал выплатить потерпевшим компенсации на сумму более 20 млн рублей.

Ранее появилась информация, что Галявиев не стал обжаловать приговор в Верховном суде России. Осужденный мог в течение полугода со дня вручения копии апелляционного определения подать кассационную жалобу.