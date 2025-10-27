Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
27 октября 2025 в 08:16

Казанский стрелок упустил шанс обжаловать пожизненный приговор

Напавший на школу в Казани Галявиев не стал обжаловать приговор в Верховном суде

Ильназ Галявиев Ильназ Галявиев Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Казанский стрелок Ильназ Галявиев, пожизненно осужденный за убийство девяти человек в гимназии в мае 2021 года, не стал обжаловать приговор в Верховном суде России, сообщает РИА Новости. Отмечается, что он мог сделать это в течение шести месяцев со дня вручения ему копии апелляционного определения.

Однако кассационная жалоба на приговор не подана до сих пор, срок истек, уточнили в Верховном суде. По словам юристов, сроки подачи жалобы можно восстановить, но только если они были пропущены по уважительной причине, например из-за болезни.

Верховный суд Татарстана назначил Галявиеву наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима 13 апреля 2023 года. Кроме того, суд частично удовлетворил требования потерпевших о компенсации морального вреда в размере 22 млн рублей.

Ранее сообщалось, что перед нападением на казанскую гимназию Галявиев четыре раза испытывал самодельное взрывное устройство. С февраля по март 2021 года он покупал компоненты для бомбы и собирал ее в своей квартире. Молодого человека признали исключительно опасным для общества.

суды
Ильназ Галявиев
убийства
Казань
