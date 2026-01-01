Новый год — 2026
Стало известно, сколько полицейских следили за порядком на Новый год

Более 50 тыс. полицейских следили за порядком на Новый год по всей России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В новогоднюю ночь общественный порядок в России обеспечивали свыше 50 тыс. сотрудников органов внутренних дел, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в своем Telegram-канале. Нарушений правопорядка допущено не было, подчеркнула она.

Более 50 тыс. сотрудников органов внутренних дел обеспечивали общественный порядок в новогоднюю ночь. В результате принятых мер нарушений правопорядка в ночь на 1 января не допущено, — написала Волк.

К обеспечению безопасности также были привлечены силы Росгвардии. По данным ведомства, в Центральной России было задействовано около 10 тыс. сотрудников и военнослужащих. В Москве безопасность мероприятий обеспечивали более 4 тыс. человек из различных подразделений Росгвардии, включая спецподразделения. Серьезных происшествий зафиксировано не было.

По информации МВД, праздничные мероприятия по всей стране посетили более 2,1 млн человек. Всего прошло около 4,8 тыс. различных событий.

Ранее стало известно, что в новогодние праздники сотрудники ГАИ будут работать в усиленном режиме и проводить рейды по выявлению водителей в состоянии опьянения. Замначальника отдела пропаганды ГУОБДД МВД Антон Белан напомнил россиянам, что садиться за руль после употребления алкоголя недопустимо, и попросил оперативно сообщать о тех, чье поведение на дороге кажется неадекватным.

