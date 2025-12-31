Госавтоинспекция предупредила россиян о новогодних рейдах

В новогодние праздники сотрудники ГАИ будут работать в усиленном режиме и проводить рейды по выявлению водителей в состоянии опьянения, сообщает «Радио 1» со ссылкой на региональные подразделения ведомства. Замначальника отдела пропаганды ГУОБДД МВД Антон Белан напомнил россиянам, что садиться за руль после употребления алкоголя недопустимо, и попросил оперативно сообщать о тех, чье поведение на дороге кажется неадекватным.

В ведомстве отметили, что за управление автомобилем в нетрезвом виде или отказ от медосвидетельствования грозит лишение прав на срок до двух лет и крупный штраф, а в отдельных случаях — уголовная ответственность. Помимо этого, в Госавтоинспекции подчеркнули, что праздничные дни не станут поводом для снисхождения к нарушителям.

Ранее член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров предупредил, что запуск фейерверков и петард в ночное время в России запрещен, но в некоторых регионах разрешается использование пиротехники в новогоднюю ночь. За несоблюдение правил пожарной безопасности граждане могут быть оштрафованы на сумму от 5 тыс. рублей до 15 тыс. рублей.