31 декабря 2025 в 10:12

Россиянам напомнили о штрафах за фейерверки

В России штраф за использование пиротехники ночью может достигать 15 тыс. рублей

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Запуск фейерверков и петард в ночное время в России запрещен, но в некоторых регионах разрешается использование пиротехники в новогоднюю ночь, предупредил член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров. За несоблюдение правил пожарной безопасности граждане могут быть оштрафованы на сумму от 5 тыс. рублей до 15 тыс. рублей, передает ТАСС.

Запуск пиротехники в ночное время запрещен. Конкретные часы суток, относящиеся к ночному времени, определяются региональным законодательством. Однако некоторые регионы разрешают запуск фейерверков в новогоднюю ночь, — прокомментировал Машаров.

Он отметил, что конкретные часы, относящиеся к ночному времени, определяются на уровне регионального законодательства. В отдельных регионах разрешается запускать фейерверки в промежуток времени с 23:00 31 декабря до 02:00 1 января. При этом в приграничных районах, таких как Курская и Белгородская области, действует запрет на использование салютов и петард.

Ранее руководитель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов рекомендовал россиянам отказаться от использования пиротехники в новогоднюю ночь. Власти уже ввели ограничения на запуск салютов в 19 регионах России. Депутат призвал граждан с пониманием отнестись к этим мерам безопасности. Парламентарий подчеркнул, что в текущих условиях шумные и потенциально опасные развлечения неуместны и могут привести к несчастным случаям.

