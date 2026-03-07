Венгерского политика внесли в «Миротворец» после скандала с Ощадбанком

Венгерского политика внесли в «Миротворец» после скандала с Ощадбанком Главу налоговой администрации Венгрии внесли в базу «Миротворца»

Главу Национальной налоговой и таможенной администрации Венгрии Ференца Вагуйхели внесли в базу украинского сайта «Миротворец», сообщает ТАСС. Ему «вменяют соучастие в хищении государственных денежных средств и спецтехники, принадлежащих Украине».

Также политика обвиняют в «соучастии в похищении граждан Украины». Перед этим правоохранительные органы Венгрии задержали бронированные автомобили для перевозки ценностей украинского Ощадбанка и начали расследование в отношении его сотрудников.

Ранее венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что Будапешт решит судьбу конфискованных у украинцев денег, когда поймет, чьи они. По его словам, до этого времени средства будут у Венгрии.

До этого глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что страна требует от Украины объяснений в связи с задержанием на своей территории инкассаторских машин государственного Ощадбанка с крупной суммой денег. По его мнению, в связи с инцидентом возникает вопрос о возможной принадлежности средств украинской «военной мафии».