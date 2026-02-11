Зимняя Олимпиада — 2026
11 февраля 2026 в 13:50

Стала известна реакция главы ГКНБ Киргизии на его увольнение

Уволенный глава ГКНБ Киргизии Ташиев назвал неожиданностью собственную отставку

Камчыбек Ташиев Камчыбек Ташиев Фото: Табылды Кадырбеков/Sputnik/РИА Новости
Уволенный глава Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии Камчыбек Ташиев назвал неожиданностью собственную отставку. Его заявление опубликовал экс-глава пресс-службы президента Нургазы Анаркулов на странице в Facebook (деятельность в РФ запрещена). Генерал отметил, что на момент увольнения находился в Германии по медицинским вопросам.

Уважаемые соотечественники! Я заболел и прибыл в Германию с разрешения Президента, так как мне нужно было посетить место предыдущей операции. Однако вчера меня отстранили от работы, что стало для меня неожиданностью. Мы обязаны следовать решению президента во что бы то ни стало, — сказано в сообщении.

Ташиев заявил, что все это время честно честно служил Киргизии и жалеет, что не смог попрощаться с подчиненными. Он поблагодарил сотрудников комитета и пожелал им успехов.

Ранее сообщалось, что решение об увольнении Ташиева принял президент Киргизии Садыр Жапаров. Его отправили в отставку, отмечал представитель главы государства, в интересах государства и ради сохранения общественного единства.

