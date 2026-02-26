В Госдуме ответили, кто несет ответственность за буллинг в коллективе

Ответственность за буллинг в коллективе несет работодатель, заявила НСН член комитета Госдумы по труду Светлана Бессараб. Она отметила, что чаще всего сотрудники жалуются на травлю со стороны руководителя.

Работник может получить компенсацию за моральный ущерб, если работодатель не принял меры для предотвращения, например, психологического давления. Работодатель обязан платить неустойку в таком случае наравне с тем, кто оказывал это давление, — рассказала Бессараб.

Депутат подчеркнула, что около 76% опрошенных работников заявили, что сталкивались с буллингом на работе. По ее словам, это может привести к увеличению количества увольнений.

Ранее сообщалось, что более половины экономически активных россиян (58%) готовы уволиться при первых признаках абьюза со стороны начальства. Чаще других с травлей сталкиваются россияне 35–45 лет: о давлении руководителя сообщили 49%, о буллинге со стороны коллектива — 38%.