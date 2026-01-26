Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
26 января 2026 в 09:29

Россияне честно рассказали о начальниках-абьюзерах

РБК: 58% россиян готовы уволиться из-за абьюза со стороны начальства

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Более половины экономически активных россиян (58%) готовы уволиться при первых признаках абьюза со стороны начальства, пишет РБК со ссылкой на исследование. Чаще других с травлей сталкиваются россияне 35–45 лет: о давлении руководителя сообщили 49%, о буллинге со стороны коллектива — 38%.

Респонденты чаще всего называли признаками абьюза самодурство и психологическое давление (28%), а также нарушение работодателем Трудового кодекса, включая задержки зарплаты и сверхурочную работу (25%). Унижения и публичная критика стали поводом для тревоги у 20% опрошенных.

Женщины реже мужчин готовы мириться с подобным поведением: 62% россиянок считают увольнение правильным решением при абьюзе начальника, среди мужчин так ответили 54%. При давлении со стороны коллег уйдут 51% женщин и 44% мужчин. Опрос провели среди 1600 работников старше 18 лет.

Ранее HR-директор Наталия Малых рассказала, что сотрудник должен владеть навыками автоматизации и работы с ИИ. Она отметила, что сейчас компании ориентированы на увеличение производительности, а не наем новых сотрудников.

работники
начальство
увольнения
травля
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Удары по Украине сегодня, 26 января: какие цели ВСУ поражены, последствия
В Кремле ответили на вопрос о новом разговоре Путина с Трампом
Магнитные бури сегодня, 26 января: что завтра, головные боли, риск инсульта
Песков объяснил, к чему может привести удар США по Ирану
В Кремле подтвердили сохранение контакта с Венесуэлой
Песков заявил о тревоге Кремля из-за сообщений о Кубе
В Кремле анонсировали встречу Путина с двумя губернаторами
Песков оценил атмосферу переговоров по Украине
В России снизились продажи одного алкогольного напитка
«Ни для кого не секрет»: Песков ответил на вопрос о «формуле Анкориджа»
Житель Кубани попытался заказать убийство родственников
В Кремле осудили разговоры о переговорах на Украине
Раскрыты масштабы последствия снежного шторма в США
Россиянам назвали план действий на случай передачи кода мошенникам
Составлен список стран, согласившихся и отказавшихся войти в Совет мира
Песков оценил перспективы трехсторонних контактов по Украине
В Кремле раскрыли, с каким зарубежным лидером Путин встретится в Петербурге
Психолог дала советы, как выбрать предметы для сдачи ЕГЭ
МВД разрешило детям до 14 лет вернуться в Россию с одним условием
Частный самолет с восемью людьми разбился при взлете в штате Мэн
Дальше
Самое популярное
Нарезаю картошку, курицу и лук — заливаю яичной заливкой. Пышная запеканка в сковороде готова
Общество

Нарезаю картошку, курицу и лук — заливаю яичной заливкой. Пышная запеканка в сковороде готова

Что известно о последних днях жизни и причине смерти Александра Олейникова
Общество

Что известно о последних днях жизни и причине смерти Александра Олейникова

Обычные щи больше не варю. Моя версия с кислой капустой и грудинкой — наваристая, с дымком и сметаной
Общество

Обычные щи больше не варю. Моя версия с кислой капустой и грудинкой — наваристая, с дымком и сметаной

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.