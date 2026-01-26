Россияне честно рассказали о начальниках-абьюзерах

Более половины экономически активных россиян (58%) готовы уволиться при первых признаках абьюза со стороны начальства, пишет РБК со ссылкой на исследование. Чаще других с травлей сталкиваются россияне 35–45 лет: о давлении руководителя сообщили 49%, о буллинге со стороны коллектива — 38%.

Респонденты чаще всего называли признаками абьюза самодурство и психологическое давление (28%), а также нарушение работодателем Трудового кодекса, включая задержки зарплаты и сверхурочную работу (25%). Унижения и публичная критика стали поводом для тревоги у 20% опрошенных.

Женщины реже мужчин готовы мириться с подобным поведением: 62% россиянок считают увольнение правильным решением при абьюзе начальника, среди мужчин так ответили 54%. При давлении со стороны коллег уйдут 51% женщин и 44% мужчин. Опрос провели среди 1600 работников старше 18 лет.

Ранее HR-директор Наталия Малых рассказала, что сотрудник должен владеть навыками автоматизации и работы с ИИ. Она отметила, что сейчас компании ориентированы на увеличение производительности, а не наем новых сотрудников.