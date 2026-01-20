HR-эксперт рассказала, как изменятся требования к сотрудникам HR-эксперт Малых: сотрудник должен владеть навыками работы с ИИ

Сотрудник должен владеть навыками автоматизации и работы с ИИ, рассказала «Финансам Mail» HR-директор Наталия Малых. Она отметила, что сейчас компании ориентированы на увеличение производительности, а не наем новых сотрудников.

Это выразится в более частом перераспределении задач внутри команд, усилении требований к конкретным результатам и обязательном владении навыками работы с инструментами автоматизации и ИИ, — рассказала Малых.

HR-эксперт подчеркнула, что работодатели более ориентированы на обучение уже имеющихся сотрудников. По ее словам, также компании хотят удержать ценных специалистов.

Ранее HR-эксперт Валерия Доманская рассказала, что пошлый юмор, фейки, флуд, откровенный или антиполитический контент в ленте в социальных сетях может отпугнуть работодателя. Кроме того, «красным флагом» могут стать слишком эмоциональные реакции соискателя, а также комментарии с провокациями, агрессией или нетерпимостью к другим национальностям, вере и полу.