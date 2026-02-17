Зимняя Олимпиада — 2026
17 февраля 2026 в 07:36

Роструд разъяснил, могут ли сотрудника заставить делать чужую работу

Роструд: работодатель может поручить чужие обязанности, если позволяет договор

Трудовое законодательство позволяет работодателю возложить на сотрудника выполнение чужих обязанностей, следует из документов Роструда. Согласно материалам, поручить их можно в двух случаях — либо с письменного согласия работника и за дополнительную плату, либо если совмещение или замещение прописано в должностной инструкции, согласно окладу.

Работник имеет право досрочно отказаться от выполнения дополнительной работы, а работодатель — досрочно отменить поручение о ее выполнении, предупредив об этом другую сторону в письменной форме не позднее чем за три рабочих дня, — говорится в документе.

При этом размер доплаты закон не фиксирует — стороны договариваются сами, ориентируясь на содержание и объем порученной работы. Например, это может быть как фиксированная сумма, так и процент от оклада. Также важно закрепить все изменения дополнительным соглашением к трудовому договору, чтобы избежать споров. Без согласия работника и доплаты возложение чужих обязанностей считается нарушением и грозит работодателю штрафом.

Ранее HR-эксперт Гарри Мурадян сообщал, что работодателям грозят штрафы за неисполнение графика отпусков. Он напомнил, что ситуация, когда сотрудники не уходят на законный отдых, нарушает ТК РФ. По его словам, хотя решения касаемо отпуска считаются зоной ответственности сотрудника, работодатель все равно обязан отправлять его на отдых. В противном случае правила нарушат обе стороны.

Россия
Роструд
работодатели
обязанности
Трудовой кодекс
