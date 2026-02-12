Зимняя Олимпиада — 2026
12 февраля 2026 в 10:32

Раскрыто, что грозит работодателям за отказ сотрудников от отпуска

HR-эксперт Мурадян: работодателям грозят штрафы за неисполнение графика отпусков

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Работодателям грозят штрафы за неисполнение графика отпусков, заявил 360.ru HR-эксперт Гарри Мурадян. Он напомнил, что ситуация, когда сотрудники не уходят на законный отдых, нарушает ТК РФ. По его словам, хоть решения касаемо отпуска считаются зоной ответственности сотрудника, работодатель все равно обязан отправлять его на отдых. В противном случае правила нарушат обе стороны.

Когда работодатель нарушил какие-то правила, ТК России, например, не отправил вас в отпуск, то вы как работник автоматически становитесь в сильную позицию, автоматически получаете право на компенсацию. Когда дело доходит до суда, он в подавляющем большинстве случаев встает на сторону работников, — уточнил Мурадян.

Он отметил, что в случаях, когда работник отказывается от отпуска, начальству следует попытаться договориться с ним или просто принудительно отправить на отдых. Если сотрудник проявляет настойчивость, можно взять с него письменное согласие на работу без отпусков и об отсутствии претензий в адрес компании.

Ранее HR-консультант Антонина Болгова заявила, что начало весеннего периода традиционно считается благоприятным временем для смены места работы. По ее словам, карьерный путь следует выстраивать, опираясь на собственные таланты и амбиции.

