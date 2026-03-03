Кудрявцева пожаловалась на «ледяного» мужа в Египте Кудрявцева пожаловалась на отказавшегося ее согревать мужа в Египте

Телеведущая Лера Кудрявцева во время отпуска в Египте пожаловалась подписчикам в Instagram (деятельность в РФ запрещена) на супруга, хоккеиста Игоря Макарова, который отказался ее согревать. Кудрявцева поехала на курорт с мужем и дочерью, чтобы отдохнуть после работы. Однако ее отпуск омрачила неожиданно холодная погода.

Мы в Египте, нам холодно. Здесь такой ледяной ветер. Я у Маши отжала шапку. Дочь меня греет. А папа не хочет маму согреть? — обратилась Кудрявцева к мужу.

В этой ситуации даже их маленькая дочь Маша предложила отцу способ согреть маму — с помощью лепешки. Поклонники пары заметили, что Макаров редко участвует в совместных проектах с женой и часто отказывается от зарубежных поездок. Сама Кудрявцева описывала своего мужа как «нудноватого» человека.

Ранее Кудрявцева иронично прокомментировала заявление экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон о неосведомленности насчет связей ее мужа Билла с финансистом Джеффри Эпштейном. Телеведущая в своем Telegram-канале пошутила, что подобные заявления рассчитаны на доверчивых людей.