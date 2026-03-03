Зимняя Олимпиада — 2026
03 марта 2026

Политолог раскрыл, как в Европе на самом деле относятся к России

Политолог Трухачев: Европа пытается обвинить РФ в отступничестве от демократии

Московский Кремль Московский Кремль Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Европейцы применяют к России логику крестовых походов и стремятся ее наказать за мнимое «отступничество» от демократии в понимании ЕС, заявил NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве РФ Вадим Трухачев. Однако, по его словам, впрямую и публично эта линия не озвучивается.

Европа наказывает Россию за то, что она якобы «свернула с демократического пути» — того, каким его понимают в ЕС. Она — «отступник», это вполне укладывается в историческую логику крестовых походов, — сказал Трухачев.

При этом, по его словам, такие параллели чаще всего проводят не действующие политики, а различные эксперты и ученые-публицисты.

В Западной Европе на историю в противостоянии с Россией почти не ссылаются. Ее фактически вывели за скобки, за пределы текущей политики, — сказал политолог.

Ранее сенатор Владимир Джабаров заявил, что «холодная война» между Россией и Западом постепенно становится очень «теплой». По словам политика, он ожидает дальнейшей эскалации противостояния. Европейцы, считает член Совфеда, в целом готовы к эскалации, так что РФ надо мобилизовать все силы.

