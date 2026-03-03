Европа уже скоро согласится восстановить трубопровод «Северный поток — 2» собственными руками, такое мнение в социальной сети X высказал глава Российского фонда прямых инвестиций, специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. По его словам, это обусловлено резким подорожанием газа в регионе.

Если у вас есть вопросы, обращайтесь к [главе Европейской комиссии] Урсуле [фон дер Ляйен], [главе европейской дипломатии] Кае [Каллас] и другим русофобским политикам. Скоро они будут готовиться восстановить «Северный поток — 2» своими руками, — убежден Дмитриев.

Он добавил, что Европа уже начинает осознавать последствия разрыва экономических связей с Россией на фоне конфликта на Ближнем Востоке. По словам Дмитриева, мотивированные идеологией экономические решения ЕС были ошибочными.

Как считает президент Сербии Александр Вучич, если эскалация конфликта на Ближнем Востоке продолжится, все страны Европы окажутся в настоящем аду. По его словам, региону грозят крайне серьезные проблемы в энергетической сфере.