Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
03 марта 2026 в 18:32

В Совфеде рассказали, какая война идет у России с Западом

Сенатор Джабаров: война России и Запада перестала быть «холодной»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

«Холодная война» между Россией и Западом постепенно становится очень «теплой», сказал NEWS.ru сенатор Владимир Джабаров. По словам политика, он ожидает дальнейшей эскалации противостояния.

Сейчас у нас уже не «холодная война» с Западом. Если она пока не горячая, то очень теплая, — пояснил член Совета Федерации.

Он отметил, что Россия и Запад уже столкнулись лицом к лицу — это продемонстрировал ход украинского конфликта.

Украина не продержалась бы и двух-трех месяцев без поддержки НАТО — мы на это рассчитывали, но все пошло иначе, когда в конфликт включился весь блок. Сейчас нам нужно мобилизовать все силы. Я не верю разговорам европейцев о мире — многие из них, по сути, готовы к эскалации», — сообщил сенатор.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев высказался о предполагаемой подготовке ВСУ к контрнаступлению под Белгородом. Он предположил, что речь может идти об отвлекающем маневре украинской армии, призванном скрыть крупную операцию на другом участке фронта. Депутат отметил: Вооруженные силы РФ должны быть готовы к любому развитию событий, чтобы атака не стала неожиданностью.

Россия
Украина
Запад
европейцы
Антон Сидорчук
А. Сидорчук
Елена Васильченко
Е. Васильченко
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российский дипломат обвинил МАГАТЭ в бездействии на фоне ударов по Ирану
Ситуация в Дубае, будущее ключевой ставки в РФ: что будет дальше
«Деньги идут бесконтрольно»: в ГД оценили стремление Зеленского к миру
«Право на самооборону»: в Катаре оценили свою позицию по отношению к Ирану
В Иране исключили утечку радиации после удара по Натанзу
Дипломат раскрыл, пустит ли Иран инспекции на свои ядерные объекты
Стало известно, сколько ударов нанесли ВС США по Ирану за два дня
Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год
«Ситуация подтвердила»: Захарова обвинила коллективный Запад во лжи
В МИД России дали совет россиянам по поездкам на Ближний Восток
Взрывы прогремели в Дубае
США закрыли посольство в Ливане
Спецборт МЧС РФ прибыл в Азербайджан, чтобы забрать вернувшихся из Ирана
Дрон сдетонировал рядом с жительницей Белгородской области
Раскрыто оружие «возмездия» Ирана для военных баз США
Россию объявили победителем в войне США с Ираном
В Госдуме назвали условие для завершения конфликта на Украине
Россия задействовала ракетный корабль «Буря» во время испытаний
Иран пообещал наказать виновных в убийстве Хаменеи
«Мы призываем»: в МОК подтвердили приверженность нейтралитету
Дальше
Самое популярное
Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости
Ближний Восток

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит
Общество

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.