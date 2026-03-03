В Совфеде рассказали, какая война идет у России с Западом

В Совфеде рассказали, какая война идет у России с Западом Сенатор Джабаров: война России и Запада перестала быть «холодной»

«Холодная война» между Россией и Западом постепенно становится очень «теплой», сказал NEWS.ru сенатор Владимир Джабаров. По словам политика, он ожидает дальнейшей эскалации противостояния.

Сейчас у нас уже не «холодная война» с Западом. Если она пока не горячая, то очень теплая, — пояснил член Совета Федерации.

Он отметил, что Россия и Запад уже столкнулись лицом к лицу — это продемонстрировал ход украинского конфликта.

Украина не продержалась бы и двух-трех месяцев без поддержки НАТО — мы на это рассчитывали, но все пошло иначе, когда в конфликт включился весь блок. Сейчас нам нужно мобилизовать все силы. Я не верю разговорам европейцев о мире — многие из них, по сути, готовы к эскалации», — сообщил сенатор.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев высказался о предполагаемой подготовке ВСУ к контрнаступлению под Белгородом. Он предположил, что речь может идти об отвлекающем маневре украинской армии, призванном скрыть крупную операцию на другом участке фронта. Депутат отметил: Вооруженные силы РФ должны быть готовы к любому развитию событий, чтобы атака не стала неожиданностью.